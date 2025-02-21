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Эксперт оценил шансы японских и корейских автоконцернов вернуться в Россию

Эксперт оценил шансы японских и корейских автоконцернов вернуться в Россию - 21.02.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил шансы японских и корейских автоконцернов вернуться в Россию

Возвращение на российский рынок японских и корейских автоконцернов наиболее вероятно, но не в этом году, поделился мнением с РИА Новости генеральный директор... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T04:30+0300

2025-02-21T04:30+0300

2025-02-21T04:30+0300

бизнес

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москва

калининград

антон алиханов

альфа-лизинг

toyota

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toyota camry

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Возвращение на российский рынок японских и корейских автоконцернов наиболее вероятно, но не в этом году, поделился мнением с РИА Новости генеральный директор компании "Альфа-Лизинг" Максим Агаджанов. Российские Telegram-каналы начали писать со ссылкой на источники о планах ряда иностранных брендов и компаний, в том числе автомобильных марок, вернуться в Россию. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в недавнем разговоре с журналистами заявил о том, что за свое возвращение иностранцам придется платить и с распростертыми объятиями их не ждут. "Я предполагаю, что наиболее вероятно возвращение в РФ корейских и японских автоконцернов, но произойдет это, скорее всего, не в этом году… При этом у некоторых брендов, продавших заводы без опциона, шансы на возвращение выше: например, Toyota", - сказал Агаджанов. По его словам, на возможность возвращения большое влияние окажет лояльность россиян, которую сохранил японский бренд, продолжая диалог с дилерами и пристально следя за обстановкой на российском рынке. При этом немецкие бренды, некоторые из которых могут вернуть производственные мощности, могут столкнуться с трудностями. И если Mercedes может рассчитывать на часть своей целевой аудитории, то Volkswagen придется начинать все заново в условиях высокой конкуренции, считает Агаджанов. Он отметил, что к желающим вернуться, вероятнее всего, будут предъявлены жесткие требования по уровню локализации и созданию новых производственных мощностей, а также по контролю ценовой политики. Не все бренды согласятся на новые условия, при этом есть те, кто готов к локализации, добавил Агаджанов. "Например, Changan может начать сборку своих авто в Калининграде, мощности Volvo Trucks уже перепрофилированы для выпуска российских грузовиков, а корейский бренд KGM, который и так будет привозить авто из Южной Кореи, осенью планирует запустить локальную сборку в нашей стране", - уточнил он.

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