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Эксперт оценил шансы японских и корейских автоконцернов вернуться в Россию - 21.02.2025, ПРАЙМ
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Эксперт оценил шансы японских и корейских автоконцернов вернуться в Россию
Эксперт оценил шансы японских и корейских автоконцернов вернуться в Россию - 21.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил шансы японских и корейских автоконцернов вернуться в Россию
Возвращение на российский рынок японских и корейских автоконцернов наиболее вероятно, но не в этом году, поделился мнением с РИА Новости генеральный директор... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T04:30+0300
2025-02-21T04:30+0300
бизнес
россия
рф
москва
калининград
антон алиханов
альфа-лизинг
toyota
mercedes
toyota camry
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Возвращение на российский рынок японских и корейских автоконцернов наиболее вероятно, но не в этом году, поделился мнением с РИА Новости генеральный директор компании "Альфа-Лизинг" Максим Агаджанов. Российские Telegram-каналы начали писать со ссылкой на источники о планах ряда иностранных брендов и компаний, в том числе автомобильных марок, вернуться в Россию. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в недавнем разговоре с журналистами заявил о том, что за свое возвращение иностранцам придется платить и с распростертыми объятиями их не ждут. "Я предполагаю, что наиболее вероятно возвращение в РФ корейских и японских автоконцернов, но произойдет это, скорее всего, не в этом году… При этом у некоторых брендов, продавших заводы без опциона, шансы на возвращение выше: например, Toyota", - сказал Агаджанов. По его словам, на возможность возвращения большое влияние окажет лояльность россиян, которую сохранил японский бренд, продолжая диалог с дилерами и пристально следя за обстановкой на российском рынке. При этом немецкие бренды, некоторые из которых могут вернуть производственные мощности, могут столкнуться с трудностями. И если Mercedes может рассчитывать на часть своей целевой аудитории, то Volkswagen придется начинать все заново в условиях высокой конкуренции, считает Агаджанов. Он отметил, что к желающим вернуться, вероятнее всего, будут предъявлены жесткие требования по уровню локализации и созданию новых производственных мощностей, а также по контролю ценовой политики. Не все бренды согласятся на новые условия, при этом есть те, кто готов к локализации, добавил Агаджанов. "Например, Changan может начать сборку своих авто в Калининграде, мощности Volvo Trucks уже перепрофилированы для выпуска российских грузовиков, а корейский бренд KGM, который и так будет привозить авто из Южной Кореи, осенью планирует запустить локальную сборку в нашей стране", - уточнил он.
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бизнес, россия, рф, москва, калининград, антон алиханов, альфа-лизинг, toyota, mercedes, toyota camry
Бизнес, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, КАЛИНИНГРАД, Антон Алиханов, Альфа-Лизинг, Toyota, Mercedes, Toyota Camry
04:30 21.02.2025
 
Эксперт оценил шансы японских и корейских автоконцернов вернуться в Россию

Эксперт Агаджанов: возвращение японских и корейских автоконцернов наиболее вероятно

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Возвращение на российский рынок японских и корейских автоконцернов наиболее вероятно, но не в этом году, поделился мнением с РИА Новости генеральный директор компании "Альфа-Лизинг" Максим Агаджанов.
Российские Telegram-каналы начали писать со ссылкой на источники о планах ряда иностранных брендов и компаний, в том числе автомобильных марок, вернуться в Россию. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в недавнем разговоре с журналистами заявил о том, что за свое возвращение иностранцам придется платить и с распростертыми объятиями их не ждут.
"Я предполагаю, что наиболее вероятно возвращение в РФ корейских и японских автоконцернов, но произойдет это, скорее всего, не в этом году… При этом у некоторых брендов, продавших заводы без опциона, шансы на возвращение выше: например, Toyota", - сказал Агаджанов.
По его словам, на возможность возвращения большое влияние окажет лояльность россиян, которую сохранил японский бренд, продолжая диалог с дилерами и пристально следя за обстановкой на российском рынке. При этом немецкие бренды, некоторые из которых могут вернуть производственные мощности, могут столкнуться с трудностями. И если Mercedes может рассчитывать на часть своей целевой аудитории, то Volkswagen придется начинать все заново в условиях высокой конкуренции, считает Агаджанов.
Он отметил, что к желающим вернуться, вероятнее всего, будут предъявлены жесткие требования по уровню локализации и созданию новых производственных мощностей, а также по контролю ценовой политики. Не все бренды согласятся на новые условия, при этом есть те, кто готов к локализации, добавил Агаджанов.
"Например, Changan может начать сборку своих авто в Калининграде, мощности Volvo Trucks уже перепрофилированы для выпуска российских грузовиков, а корейский бренд KGM, который и так будет привозить авто из Южной Кореи, осенью планирует запустить локальную сборку в нашей стране", - уточнил он.
 
БизнесРОССИЯРФМОСКВАКАЛИНИНГРАДАнтон АлихановАльфа-ЛизингToyotaMercedesToyota Camry
 
 
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