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В ЕС не ответили на вопрос о конфискации грузов судов теневого флота - 21.02.2025, ПРАЙМ
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В ЕС не ответили на вопрос о конфискации грузов судов теневого флота
В ЕС не ответили на вопрос о конфискации грузов судов теневого флота - 21.02.2025, ПРАЙМ
В ЕС не ответили на вопрос о конфискации грузов судов теневого флота
Представитель Евросоюза в беседе с журналистами по предложенной Еврокомиссией дорожной карте по защите подводной инфраструктуры не смог внятно ответить на... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T13:44+0300
2025-02-21T13:44+0300
балтийское море
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БРЮССЕЛЬ, 21 фев – ПРАЙМ. Представитель Евросоюза в беседе с журналистами по предложенной Еврокомиссией дорожной карте по защите подводной инфраструктуры не смог внятно ответить на вопрос о том, предусмотрены ли в этом плане задержание судов так называемого теневого флота и конфискация его грузов. В пятницу Европейская комиссия предложила план действий по защите европейской подводной инфраструктуры, который прежде всего касается Балтийского моря и предусматривает, в том числе, санкции как в отношении судов так называемого теневого флота, так и их операторов. Журналисты задали вопрос, предусматривает ли эта стратегия задержание судов так называемого теневого флота и конфискацию их груза "для оплаты повреждений подводной инфраструктуры". "У нас уже есть список из 79 судов теневого флота, которым запрещен заход в европейские порты и предоставление портовых услуг. Мы также рассматриваем возможность расширения списка в рамках 16-го пакета санкций (против России – ред.), о чем вы узнаете более подробно в понедельник... То есть, мы готовы принять меры и отреагировать на злонамеренные действия со стороны теневого флота… Я думаю, я остановлюсь на этом… Теневой флот также несет ответственность за подпитку военной машины России, за обход санкций, и именно поэтому мы принимаем меры в рамках нашего санкционного режима… Но эти суда также создают риски для окружающей среды", - сказал представитель ЕС. Страны Евросоюза обсуждают планы по масштабному захвату в Балтийском море нефтяных танкеров, якобы связанных с Россией, и могут в качестве обоснования использовать международное право в области защиты экологии и борьбы с пиратством или же принять новые национальные нормативно-правовые акты, писало ранее в феврале европейское издание Politico со ссылкой на двух дипломатов и двух правительственных чиновников ЕС. По данным собеседников издания, во-первых, власти могли бы захватывать суда, которые якобы могут навредить экологии, например, из-за разливов нефти. Во-вторых, могли бы использоваться законы о пиратстве для задержания судов, якобы угрожающих критической подводной инфраструктуре, к которой, в частности, относятся кабели. Наконец, могут быть установлены требования к танкерам в Балтийском море пользоваться услугами "надежных страховщиков" из специального списка, чтобы задерживать суда, полагающихся на других операторов, писало издание.
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балтийское море
брюссель
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балтийское море, ес, брюссель
Балтийское море, ЕС, Брюссель
13:44 21.02.2025
 
В ЕС не ответили на вопрос о конфискации грузов судов теневого флота

В ЕС не ответили, собираются ли конфисковывать грузы судов теневого флота

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 21 фев – ПРАЙМ. Представитель Евросоюза в беседе с журналистами по предложенной Еврокомиссией дорожной карте по защите подводной инфраструктуры не смог внятно ответить на вопрос о том, предусмотрены ли в этом плане задержание судов так называемого теневого флота и конфискация его грузов.
В пятницу Европейская комиссия предложила план действий по защите европейской подводной инфраструктуры, который прежде всего касается Балтийского моря и предусматривает, в том числе, санкции как в отношении судов так называемого теневого флота, так и их операторов.
Журналисты задали вопрос, предусматривает ли эта стратегия задержание судов так называемого теневого флота и конфискацию их груза "для оплаты повреждений подводной инфраструктуры".
"У нас уже есть список из 79 судов теневого флота, которым запрещен заход в европейские порты и предоставление портовых услуг. Мы также рассматриваем возможность расширения списка в рамках 16-го пакета санкций (против России – ред.), о чем вы узнаете более подробно в понедельник... То есть, мы готовы принять меры и отреагировать на злонамеренные действия со стороны теневого флота… Я думаю, я остановлюсь на этом… Теневой флот также несет ответственность за подпитку военной машины России, за обход санкций, и именно поэтому мы принимаем меры в рамках нашего санкционного режима… Но эти суда также создают риски для окружающей среды", - сказал представитель ЕС.
Страны Евросоюза обсуждают планы по масштабному захвату в Балтийском море нефтяных танкеров, якобы связанных с Россией, и могут в качестве обоснования использовать международное право в области защиты экологии и борьбы с пиратством или же принять новые национальные нормативно-правовые акты, писало ранее в феврале европейское издание Politico со ссылкой на двух дипломатов и двух правительственных чиновников ЕС.
По данным собеседников издания, во-первых, власти могли бы захватывать суда, которые якобы могут навредить экологии, например, из-за разливов нефти. Во-вторых, могли бы использоваться законы о пиратстве для задержания судов, якобы угрожающих критической подводной инфраструктуре, к которой, в частности, относятся кабели. Наконец, могут быть установлены требования к танкерам в Балтийском море пользоваться услугами "надежных страховщиков" из специального списка, чтобы задерживать суда, полагающихся на других операторов, писало издание.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
ЕС собирается вводить санкции за повреждение подводной инфраструктуры
13:29
 
Балтийское мореЕСБрюссель
 
 
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