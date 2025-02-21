https://1prime.ru/20250221/es-855135429.html

В ЕС не ответили на вопрос о конфискации грузов судов теневого флота

В ЕС не ответили на вопрос о конфискации грузов судов теневого флота - 21.02.2025, ПРАЙМ

В ЕС не ответили на вопрос о конфискации грузов судов теневого флота

Представитель Евросоюза в беседе с журналистами по предложенной Еврокомиссией дорожной карте по защите подводной инфраструктуры не смог внятно ответить на... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T13:44+0300

2025-02-21T13:44+0300

2025-02-21T13:44+0300

балтийское море

ес

брюссель

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 21 фев – ПРАЙМ. Представитель Евросоюза в беседе с журналистами по предложенной Еврокомиссией дорожной карте по защите подводной инфраструктуры не смог внятно ответить на вопрос о том, предусмотрены ли в этом плане задержание судов так называемого теневого флота и конфискация его грузов. В пятницу Европейская комиссия предложила план действий по защите европейской подводной инфраструктуры, который прежде всего касается Балтийского моря и предусматривает, в том числе, санкции как в отношении судов так называемого теневого флота, так и их операторов. Журналисты задали вопрос, предусматривает ли эта стратегия задержание судов так называемого теневого флота и конфискацию их груза "для оплаты повреждений подводной инфраструктуры". "У нас уже есть список из 79 судов теневого флота, которым запрещен заход в европейские порты и предоставление портовых услуг. Мы также рассматриваем возможность расширения списка в рамках 16-го пакета санкций (против России – ред.), о чем вы узнаете более подробно в понедельник... То есть, мы готовы принять меры и отреагировать на злонамеренные действия со стороны теневого флота… Я думаю, я остановлюсь на этом… Теневой флот также несет ответственность за подпитку военной машины России, за обход санкций, и именно поэтому мы принимаем меры в рамках нашего санкционного режима… Но эти суда также создают риски для окружающей среды", - сказал представитель ЕС. Страны Евросоюза обсуждают планы по масштабному захвату в Балтийском море нефтяных танкеров, якобы связанных с Россией, и могут в качестве обоснования использовать международное право в области защиты экологии и борьбы с пиратством или же принять новые национальные нормативно-правовые акты, писало ранее в феврале европейское издание Politico со ссылкой на двух дипломатов и двух правительственных чиновников ЕС. По данным собеседников издания, во-первых, власти могли бы захватывать суда, которые якобы могут навредить экологии, например, из-за разливов нефти. Во-вторых, могли бы использоваться законы о пиратстве для задержания судов, якобы угрожающих критической подводной инфраструктуре, к которой, в частности, относятся кабели. Наконец, могут быть установлены требования к танкерам в Балтийском море пользоваться услугами "надежных страховщиков" из специального списка, чтобы задерживать суда, полагающихся на других операторов, писало издание.

https://1prime.ru/20250221/sanktsii-855134760.html

балтийское море

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

балтийское море, ес, брюссель