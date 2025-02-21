https://1prime.ru/20250221/es-855145949.html

ЕС собирается производить два миллиона боеприпасов к концу 2025 года

ЕС собирается производить два миллиона боеприпасов к концу 2025 года - 21.02.2025, ПРАЙМ

ЕС собирается производить два миллиона боеприпасов к концу 2025 года

Евросоюз планирует к концу 2025 года производить 2 миллиона боеприпасов ежегодно, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T17:28+0300

2025-02-21T17:28+0300

2025-02-21T17:28+0300

вооружения

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БРЮССЕЛЬ, 21 фев – ПРАЙМ. Евросоюз планирует к концу 2025 года производить 2 миллиона боеприпасов ежегодно, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "К концу 2025 года мы рассчитываем ежегодно производить 2 миллиона боеприпасов, мы наращиваем наши возможности", - сказал он.

https://1prime.ru/20250218/oruzhie-855021813.html

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