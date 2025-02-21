https://1prime.ru/20250221/es-855145949.html
ЕС собирается производить два миллиона боеприпасов к концу 2025 года
ЕС собирается производить два миллиона боеприпасов к концу 2025 года - 21.02.2025, ПРАЙМ
ЕС собирается производить два миллиона боеприпасов к концу 2025 года
Евросоюз планирует к концу 2025 года производить 2 миллиона боеприпасов ежегодно, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T17:28+0300
2025-02-21T17:28+0300
2025-02-21T17:28+0300
вооружения
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/45/842524571_749:0:8088:4128_1920x0_80_0_0_9f68092cb9ddef34ae22a1cb0ccc5fb4.jpg
БРЮССЕЛЬ, 21 фев – ПРАЙМ. Евросоюз планирует к концу 2025 года производить 2 миллиона боеприпасов ежегодно, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "К концу 2025 года мы рассчитываем ежегодно производить 2 миллиона боеприпасов, мы наращиваем наши возможности", - сказал он.
https://1prime.ru/20250218/oruzhie-855021813.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/45/842524571_1666:0:7170:4128_1920x0_80_0_0_94c560ddd6540f4fe516c8d7facb652d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ес
ЕС собирается производить два миллиона боеприпасов к концу 2025 года
ЕС собирается к концу 2025 года производить два миллиона боеприпасов ежегодно
БРЮССЕЛЬ, 21 фев – ПРАЙМ. Евросоюз планирует к концу 2025 года производить 2 миллиона боеприпасов ежегодно, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"К концу 2025 года мы рассчитываем ежегодно производить 2 миллиона боеприпасов, мы наращиваем наши возможности", - сказал он.
Глава Rheinmetall забил тревогу из-за отсутствия оружия на складах ЕС