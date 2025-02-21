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ЕС собирается производить два миллиона боеприпасов к концу 2025 года - 21.02.2025, ПРАЙМ
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ЕС собирается производить два миллиона боеприпасов к концу 2025 года
ЕС собирается производить два миллиона боеприпасов к концу 2025 года - 21.02.2025, ПРАЙМ
ЕС собирается производить два миллиона боеприпасов к концу 2025 года
Евросоюз планирует к концу 2025 года производить 2 миллиона боеприпасов ежегодно, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T17:28+0300
2025-02-21T17:28+0300
вооружения
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БРЮССЕЛЬ, 21 фев – ПРАЙМ. Евросоюз планирует к концу 2025 года производить 2 миллиона боеприпасов ежегодно, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "К концу 2025 года мы рассчитываем ежегодно производить 2 миллиона боеприпасов, мы наращиваем наши возможности", - сказал он.
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ес
Вооружения, ЕС
17:28 21.02.2025
 
ЕС собирается производить два миллиона боеприпасов к концу 2025 года

ЕС собирается к концу 2025 года производить два миллиона боеприпасов ежегодно

© Фото : Public domain/ Staff Sgt. John YountzАмериканский солдат несет снаряд для гаубицы M777
Американский солдат несет снаряд для гаубицы M777 - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© Фото : Public domain/ Staff Sgt. John Yountz
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БРЮССЕЛЬ, 21 фев – ПРАЙМ. Евросоюз планирует к концу 2025 года производить 2 миллиона боеприпасов ежегодно, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"К концу 2025 года мы рассчитываем ежегодно производить 2 миллиона боеприпасов, мы наращиваем наши возможности", - сказал он.
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