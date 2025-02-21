Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ethereum дешевеет после новостей о рекордном хищении у криптобиржи Bybit - 21.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250221/ethereum-855152386.html
Ethereum дешевеет после новостей о рекордном хищении у криптобиржи Bybit
Ethereum дешевеет после новостей о рекордном хищении у криптобиржи Bybit - 21.02.2025, ПРАЙМ
Ethereum дешевеет после новостей о рекордном хищении у криптобиржи Bybit
Курс Ethereum падает на мировом рынке после новостей об их рекордном хищении на криптобирже Bybit, следует из данных торгов. | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T21:55+0300
2025-02-21T21:56+0300
экономика
ethereum
снижение
https://cdnn.1prime.ru/img/83277/45/832774597_0:130:3076:1860_1920x0_80_0_0_34892c887ccb89266686c5c38475ab8e.jpg
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Курс Ethereum падает на мировом рынке после новостей об их рекордном хищении на криптобирже Bybit, следует из данных торгов. С криптовалютной биржи Bybit было похищено почти 1,5 миллиарда долларов в криптовалюте, что стало крупнейшей кражей за историю индустрии. Глава криптобиржи Бен Чжоу (Ben Zhou) в своем аккаунте в соцсети X подтвердил, что хакер получил контроль над "холодным" кошельком с криптовалютой Ethereum и перевел всю криптовалюту на неизвестный адрес. Эфир на мировом рынке к 21.20 мск падал относительно фиксинга четверга на 2% до 2685 долларов. А ранее сразу после новостей он уже максимально падал относительно пика пятницы на 6,4% - до 2658,63 доллара. Чрезвычайные ситуации на крупнейших мировых криптобиржах происходят как минимум один раз в год, отмечает директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. "При этом рынок находится во власти "медведей" около полутора-двух месяцев. Биткоин же сохраняет свои позиции и намерен перейти к заметному росту на исходе зимы, вновь пробивая вверх отметку 100 тысяч долларов", - говорит он. Восстановление Ethereum ожидается в течение следующей недели, считает эксперт. "Если бы средства российских клиентов этой биржи хранились на российской цифровой платформе, проблем было бы гораздо меньше. В России технологии и практики кибербезопасности на очень высоком уровне. Корпоративное управление, комплаенс и ИТ безопасность - традиционно слабые стороны быстрорастущих криптобирж", - добавляет Лобода.
https://1prime.ru/20250221/pokhischenie-855151739.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83277/45/832774597_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_7bb89cc400b9ce8534fe73ad159df3ae.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ethereum, снижение
Экономика, Ethereum, снижение
21:55 21.02.2025 (обновлено: 21:56 21.02.2025)
 
Ethereum дешевеет после новостей о рекордном хищении у криптобиржи Bybit

Торги: Ethereum падает после новостей о рекордном хищении у криптобиржи Bybit

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКриптовалюта Ethereum
Криптовалюта Ethereum - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Курс Ethereum падает на мировом рынке после новостей об их рекордном хищении на криптобирже Bybit, следует из данных торгов.
С криптовалютной биржи Bybit было похищено почти 1,5 миллиарда долларов в криптовалюте, что стало крупнейшей кражей за историю индустрии. Глава криптобиржи Бен Чжоу (Ben Zhou) в своем аккаунте в соцсети X подтвердил, что хакер получил контроль над "холодным" кошельком с криптовалютой Ethereum и перевел всю криптовалюту на неизвестный адрес.
Эфир на мировом рынке к 21.20 мск падал относительно фиксинга четверга на 2% до 2685 долларов. А ранее сразу после новостей он уже максимально падал относительно пика пятницы на 6,4% - до 2658,63 доллара.
Чрезвычайные ситуации на крупнейших мировых криптобиржах происходят как минимум один раз в год, отмечает директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. "При этом рынок находится во власти "медведей" около полутора-двух месяцев. Биткоин же сохраняет свои позиции и намерен перейти к заметному росту на исходе зимы, вновь пробивая вверх отметку 100 тысяч долларов", - говорит он.
Кибербезопасность - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
Хакер похитил у криптобиржи рекордные $1,5 млрд, передает Bloomberg
21:20
Восстановление Ethereum ожидается в течение следующей недели, считает эксперт. "Если бы средства российских клиентов этой биржи хранились на российской цифровой платформе, проблем было бы гораздо меньше. В России технологии и практики кибербезопасности на очень высоком уровне. Корпоративное управление, комплаенс и ИТ безопасность - традиционно слабые стороны быстрорастущих криптобирж", - добавляет Лобода.
 
ЭкономикаEthereumснижение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала