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Ethereum дешевеет после новостей о рекордном хищении у криптобиржи Bybit

Ethereum дешевеет после новостей о рекордном хищении у криптобиржи Bybit - 21.02.2025, ПРАЙМ

Ethereum дешевеет после новостей о рекордном хищении у криптобиржи Bybit

Курс Ethereum падает на мировом рынке после новостей об их рекордном хищении на криптобирже Bybit, следует из данных торгов. | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T21:55+0300

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Курс Ethereum падает на мировом рынке после новостей об их рекордном хищении на криптобирже Bybit, следует из данных торгов. С криптовалютной биржи Bybit было похищено почти 1,5 миллиарда долларов в криптовалюте, что стало крупнейшей кражей за историю индустрии. Глава криптобиржи Бен Чжоу (Ben Zhou) в своем аккаунте в соцсети X подтвердил, что хакер получил контроль над "холодным" кошельком с криптовалютой Ethereum и перевел всю криптовалюту на неизвестный адрес. Эфир на мировом рынке к 21.20 мск падал относительно фиксинга четверга на 2% до 2685 долларов. А ранее сразу после новостей он уже максимально падал относительно пика пятницы на 6,4% - до 2658,63 доллара. Чрезвычайные ситуации на крупнейших мировых криптобиржах происходят как минимум один раз в год, отмечает директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. "При этом рынок находится во власти "медведей" около полутора-двух месяцев. Биткоин же сохраняет свои позиции и намерен перейти к заметному росту на исходе зимы, вновь пробивая вверх отметку 100 тысяч долларов", - говорит он. Восстановление Ethereum ожидается в течение следующей недели, считает эксперт. "Если бы средства российских клиентов этой биржи хранились на российской цифровой платформе, проблем было бы гораздо меньше. В России технологии и практики кибербезопасности на очень высоком уровне. Корпоративное управление, комплаенс и ИТ безопасность - традиционно слабые стороны быстрорастущих криптобирж", - добавляет Лобода.

https://1prime.ru/20250221/pokhischenie-855151739.html

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ethereum, снижение