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"У страха глаза велики". Депутат ГД прокомментировал лицемерие политиков ЕС - 21.02.2025, ПРАЙМ
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"У страха глаза велики". Депутат ГД прокомментировал лицемерие политиков ЕС
"У страха глаза велики". Депутат ГД прокомментировал лицемерие политиков ЕС - 21.02.2025, ПРАЙМ
"У страха глаза велики". Депутат ГД прокомментировал лицемерие политиков ЕС
Высокопоставленные европейские политики пытаются определить время, которое, по их мнению, США отвели им для корректировки позиции по украинскому вопросу,... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T13:17+0300
2025-02-21T13:17+0300
политика
дональд трамп
госдума
ес
украина
сша
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Высокопоставленные европейские политики пытаются определить время, которое, по их мнению, США отвели им для корректировки позиции по украинскому вопросу, одновременно размышляя о том, как отсрочить неизбежную смену политического курса. Об этом заявил РИА Новости Алексей Журавлев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне от партии "Родина".Ранее депутат Европарламента Мика Аалтола сообщил в социальной сети X, что, по его данным, бывший президент США Дональд Трамп предоставил Европейскому союзу три недели для согласования условий, на которых Украина должна будет капитулировать.Журавлев отметил, что хотя прямого публичного ультиматума, возможно, и не было, в европейских политических кругах подобный сценарий воспринимается как весьма вероятный. "Важно, что они даже мысли не допускают о том, чтобы перечить Трампу, думают только, чтобы как-то оттянуть это неизбежное в данной ситуации переобувание", - подчеркнул депутат. По словам Журавлева, влияние Трампа оказалось настолько сильным, что даже до финских парламентариев дошло осознание необходимости прекращения поддержки Украины."У страха глаза велики, и теперь эти горе-политики высчитывают сроки, которые им отведены Соединенными Штатами на то, чтобы изменить свою позицию", - заметил политик.
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дональд трамп, госдума, ес, украина, сша, европа
Политика, Дональд Трамп, Госдума, ЕС, УКРАИНА, США, ЕВРОПА
13:17 21.02.2025
 
"У страха глаза велики". Депутат ГД прокомментировал лицемерие политиков ЕС

Депутат Госдумы: политики в ЕС оттягивают "переобувание" позиции по Украине

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Высокопоставленные европейские политики пытаются определить время, которое, по их мнению, США отвели им для корректировки позиции по украинскому вопросу, одновременно размышляя о том, как отсрочить неизбежную смену политического курса. Об этом заявил РИА Новости Алексей Журавлев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне от партии "Родина".
Ранее депутат Европарламента Мика Аалтола сообщил в социальной сети X, что, по его данным, бывший президент США Дональд Трамп предоставил Европейскому союзу три недели для согласования условий, на которых Украина должна будет капитулировать.
Журавлев отметил, что хотя прямого публичного ультиматума, возможно, и не было, в европейских политических кругах подобный сценарий воспринимается как весьма вероятный.
"Важно, что они даже мысли не допускают о том, чтобы перечить Трампу, думают только, чтобы как-то оттянуть это неизбежное в данной ситуации переобувание", - подчеркнул депутат.
По словам Журавлева, влияние Трампа оказалось настолько сильным, что даже до финских парламентариев дошло осознание необходимости прекращения поддержки Украины.
"У страха глаза велики, и теперь эти горе-политики высчитывают сроки, которые им отведены Соединенными Штатами на то, чтобы изменить свою позицию", - заметил политик.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
"Три недели". Депутат ЕП раскрыл требование Трампа о капитуляции Украины
11:13
 
ПолитикаДональд ТрампГосдумаЕСУКРАИНАСШАЕВРОПА
 
 
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