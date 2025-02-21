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В России снизился средний размер микрозайма

В России снизился средний размер микрозайма - 21.02.2025, ПРАЙМ

В России снизился средний размер микрозайма

Средний размер микрозайма в России в январе по отношению к декабрю снизился на 1,4% и составил 10,27 тысячи рублей, сообщается в пресс-релизе Национального бюро | 21.02.2025, ПРАЙМ

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2025-02-21T12:34+0300

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Средний размер микрозайма в России в январе по отношению к декабрю снизился на 1,4% и составил 10,27 тысячи рублей, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2025 года средний размер микрозайма (или "займа до зарплаты" до 30 тысяч рублей) составил 10,27 тысяч рублей, сократившись на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем (в декабре 2024 года - 10,41 тысяч рублей)", - сообщается в пресс-релизе. В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний заём до зарплаты вырос на 6,9% - в январе 2024 года он составлял 9,6 тысяч рублей. В региональном разрезе наибольший средний размер среди 30 лидеров по объемам выдачи таких займов зафиксирован в Москве (12,86 тысяч рублей), Санкт-Петербурге (11,52 тысячи), Московской (11,42 тысячи) и Новосибирской областях (10,65 тысячи), а также в Краснодарском крае (10,63 тысячи рублей). Наибольшее же снижение среднего микрозайма (среди тех же 30 лидеров) продемонстрировали Ростовская (-11,1%), Нижегородская (-7,8%), Волгоградская (-7,4%) и Свердловская (-4,9%) области, а также Башкирия (-3,4%). Увеличился же средний микрозаём в январе, напротив, в Адыгее (+2,8%), Ханты-Мансийском АО (+2,2%), Ставропольском (+2,2%) и Пермском (+1,4%) краях, а также в Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО) (+1,4%). В Москве и Санкт-Петербурге показатель за месяц снизился на 1,9% и 1,5% соответственно.

https://1prime.ru/20250129/mikrozaym-854525406.html

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финансы, нбки, алексей волков