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ФНС отметила рост числа обращений о теневом игорном бизнесе

ФНС отметила рост числа обращений о теневом игорном бизнесе - 21.02.2025, ПРАЙМ

ФНС отметила рост числа обращений о теневом игорном бизнесе

Число обращений о незаконном игорного бизнеса в интернете, поступивших в Федеральную налоговую службу (ФНС) РФ, в период с 2020 года по сентябрь 2023 года... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T16:06+0300

2025-02-21T16:06+0300

2025-02-21T16:06+0300

бизнес

фнс россии

россия

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Число обращений о незаконном игорного бизнеса в интернете, поступивших в Федеральную налоговую службу (ФНС) РФ, в период с 2020 года по сентябрь 2023 года выросло с более чем 37 тысяч до более чем 127 тысяч, говорится в опубликованном отчете ведомства о секторальной оценке рисков в игорном секторе. Предыдущая секторальная оценка рисков "ОД/ФТ" (отмывания преступных доходов и финансирования терроризма) проводилась в 2018 году. "Ужесточение лицензионных требований, а также развитие онлайн-сервисов привело к росту электронных ресурсов в сети "интернет", с использованием которых осуществляются незаконная игорная деятельность. Так, с 2020 года количество обращений о незаконной игорной деятельности в сети "интернет", поступивших в ФНС России, увеличилось примерно в 4,5 раза. Если в 2020 году количество таких обращений составляло более 37 тысяч, в 2021 – более 81 тысяч, в 2022 – более 91 тысяч, в 2023 – более 85 тысяч, а за 9 месяцев 2023 года более 127 тысяч", - говорится в отчете на сайте ведомства. По данным МВД России, за период 2018–2022 годов среди преступлений экономической направленности, совершаемых в составе организованных преступных группировках и сообществах, доля незаконной организации и проведения азартных игр составляет 2,1%, отмечается в отчете. Другой угрозой в этом секторе ФНС видит транзит преступных доходов через счета букмекерских контор. "С учетом имеющихся в настоящее время сведений, есть основания полагать, что данная схема используется в основном для легализации доходов, полученных от нелегального распространения наркотических средств и психотропных веществ, однако имеются отдельные подтвержденные факты ее использования для легализации доходов, полученных и в рамках иных предикатных преступлений", - говорится в отчете. В качестве мер, направленных на снижение рисков в игорном секторе, ФНС планирует совершенствовать подходы и меры контрольно-надзорного реагирования, повышать качество внутреннего контроля поднадзорных организаций и качества информационного потока с акцентом на выявленные риски ОД/ФТ, а также проводить информационно-разъяснительные мероприятия с субъектами сектора для понимания присущих им рисков.

https://1prime.ru/20250220/sber-855096580.html

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бизнес, фнс россии, россия