https://1prime.ru/20250221/forum-855144133.html

Путин призвал внимательно относиться к возвращению иностранных компаний

Путин призвал внимательно относиться к возвращению иностранных компаний - 21.02.2025, ПРАЙМ

Путин призвал внимательно относиться к возвращению иностранных компаний

Владимир Путин выступил на пленарной сессии Форума будущих технологий. В своей речи президент затронул вопросы финансирования науки, развития промышленности, а... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T16:40+0300

2025-02-21T16:40+0300

2025-02-21T16:40+0300

наука

владимир путин

россия

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Владимир Путин выступил на пленарной сессии Форума будущих технологий. В своей речи президент затронул вопросы финансирования науки, развития промышленности, а также прокомментировал сообщения о возможном возвращении иностранных компаний на российский рынок и оценил ситуацию в Арктике. Ключевые заявления главы государства — в материале "Прайм"."Арктика, мы безусловные лидеры там. <...> Многие страны сейчас хотят вместе с нами сотрудничать по поводу производства атомного ледокольного флота".Ежегодный Форум будущих технологий проходит в Москве 2023 года, в этом году мероприятие проводится 20-21 февраля. На форуме демонстрируются перспективные технологии и инновационные разработки, определяющие развитие ключевых отраслей экономики в ближайшем будущем.

https://1prime.ru/20250221/prezident-855141044.html

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наука, владимир путин, россия