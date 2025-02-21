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Путин призвал внимательно относиться к возвращению иностранных компаний - 21.02.2025, ПРАЙМ
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Путин призвал внимательно относиться к возвращению иностранных компаний
Путин призвал внимательно относиться к возвращению иностранных компаний - 21.02.2025, ПРАЙМ
Путин призвал внимательно относиться к возвращению иностранных компаний
Владимир Путин выступил на пленарной сессии Форума будущих технологий. В своей речи президент затронул вопросы финансирования науки, развития промышленности, а... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T16:40+0300
2025-02-21T16:40+0300
наука
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Владимир Путин выступил на пленарной сессии Форума будущих технологий. В своей речи президент затронул вопросы финансирования науки, развития промышленности, а также прокомментировал сообщения о возможном возвращении иностранных компаний на российский рынок и оценил ситуацию в Арктике. Ключевые заявления главы государства — в материале "Прайм"."Арктика, мы безусловные лидеры там. &lt;...&gt; Многие страны сейчас хотят вместе с нами сотрудничать по поводу производства атомного ледокольного флота".Ежегодный Форум будущих технологий проходит в Москве 2023 года, в этом году мероприятие проводится 20-21 февраля. На форуме демонстрируются перспективные технологии и инновационные разработки, определяющие развитие ключевых отраслей экономики в ближайшем будущем.
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наука, владимир путин, россия
Наука, Владимир Путин, РОССИЯ
16:40 21.02.2025
 
Путин призвал внимательно относиться к возвращению иностранных компаний

Путин поручил не растерять потенциал при возвращении иностранных компаний

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе Форум будущих технологий
Президент Владимир Путин принял участие в работе Форум будущих технологий - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Владимир Путин выступил на пленарной сессии Форума будущих технологий. В своей речи президент затронул вопросы финансирования науки, развития промышленности, а также прокомментировал сообщения о возможном возвращении иностранных компаний на российский рынок и оценил ситуацию в Арктике. Ключевые заявления главы государства — в материале "Прайм".
  • Следует внимательно отнестись к вопросу возвращения иностранных компаний, чтобы не утратить приобретенный потенциал;
  • нужно отрегулировать взаимодействие российских предприятий и их зарубежных конкурентов для преимущества отечественных производителей в рамках ВТО;
  • внешние проблемы, санкции сыграли важную стимулирующую роль для экономики;
  • финансирование науки нужно нарастить до двух процентов ВВП;
  • Россия не собирается создавать барьеры для сотрудничества с западными учеными;
  • России надо добиться превосходства в химии и производстве новых материалов;
  • советское наследие в области химической промышленности после распада СССР было растрачено и растранжирено;
  • необходимо кратно нарастить потенциал химической промышленности и смежных отраслей;
  • новые технологии, которые пока только "кристаллизуются", вскоре преобразят мир.
"Арктика, мы безусловные лидеры там. <...> Многие страны сейчас хотят вместе с нами сотрудничать по поводу производства атомного ледокольного флота".
Президент Владимир Путин принял участие в работе Форум будущих технологий
Владимир Путин
Ежегодный Форум будущих технологий проходит в Москве 2023 года, в этом году мероприятие проводится 20-21 февраля. На форуме демонстрируются перспективные технологии и инновационные разработки, определяющие развитие ключевых отраслей экономики в ближайшем будущем.
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