https://1prime.ru/20250221/fsb-855120042.html

ФСБ рассекретила документы о зверствах гитлеровцев в Курской области

ФСБ рассекретила документы о зверствах гитлеровцев в Курской области - 21.02.2025, ПРАЙМ

ФСБ рассекретила документы о зверствах гитлеровцев в Курской области

ФСБ России обнародовала архивные материалы, показывающие схожесть зверств, которые совершали гитлеровские оккупанты, убивая мирное население Курской области в... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T00:17+0300

2025-02-21T00:17+0300

2025-02-21T00:17+0300

общество

экономика

россия

рф

германия

москва

владимир путин

валерий герасимов

фсб

всу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855120042.jpg?1740086239

МОСКВА, 21 фев – ПРАЙМ. ФСБ России обнародовала архивные материалы, показывающие схожесть зверств, которые совершали гитлеровские оккупанты, убивая мирное население Курской области в годы Великой Отечественной войны, с теми злодеяниями, что совершили нынешние украинские боевики. "При освобождении российскими войсками населенных пунктов Курской области вскрылись многочисленные факты преступлений военнослужащих вооруженных сил Украины против безоружных мирных жителей. Причастные к расправам над населением российского приграничья украинские военнопленные рассказали, как выполняли приказы своих командиров, отдавая себе отчет в их преступном характере", - отмечается в сообщении Центра общественных связей ФСБ. "Все виновные в злодеяниях будут установлены и привлечены к уголовной ответственности – так же, как советскими органами госбезопасности во время и после Великой Отечественной войны были разысканы и привлечены к ответственности за совершение аналогичных преступлений на временно оккупированных территориях СССР военные преступники нацистской Германии – идеологические предшественники современных укронацистов", - подчеркнули в ФСБ. Архив управления ФСБ России по Курской области рассекретил документы, свидетельствующие о злодеяниях над мирными советскими гражданами Курской области, совершенных военнослужащими 596-го гренадерского полка 327-й пехотной дивизии нацистской Германии под командованием полковника Фридриха Августа Вайнкнехта. Эти материалы ФСБ публикует сейчас. После поражения немецких войск в Сталинградской битве полк Вайнкнехта был переброшен со Средиземноморского театра военных действий на Восточный фронт, в феврале 1943 года выгрузился на станции Суджа Курской области и занял оборонительные позиции в 20 километрах восточнее города Суджи. Двадцать седьмого февраля 1943 года полк прибыл в Суджанский район и разместился в населенных пунктах Ивница, Исаковка, Генераловка и Машкино. В ночь с 27 на 28 февраля 1943 года разведка передовых частей Красной армии уничтожила в селе Ивница личный состав обоза гаубичной батареи немецкого полка. После этого днем 28 февраля 1943 года по приказанию Вайнкнехта подчиненные ему солдаты учинили зверскую расправу над мирными советскими гражданами – в том числе над женщинами и детьми, о чем, в частности, показал на допросе ефрейтор Иоган Стефан Седлачек, служивший в штабной роте 596-го гренадерского полка. Кроме того, личный состав полка в помещении сельского совета расстрелял 48 человек: женщин, детей и стариков из колхоза имени Ворошилова, после чего здание сожгли вместе с телами убитых. Многие жители колхозов имени Ворошилова и "Красный пахарь", спасаясь от преследования немцев, прятались в погреба и подвалы. В таких случаях немецкие солдаты забрасывали их укрытия гранатами, а тех, кто пытался бежать, расстреливали из автоматов. В тот же день, 28 февраля 1943 года, гитлеровцы собрали всех мужчин поселков Исаковка, Генераловка, села Ивница в здании правления колхоза в поселке Генераловка, откуда их выводили группами по 6 человек и расстреливали. Каждую последующую группу мирных жителей заставляли сбрасывать трупы расстрелянных в воду. Таким образом было убито 60 человек. Первого марта 1943 года личный состав 3-го батальона 596-го полка расстрелял жителей деревни Машкино Ивницкого сельского совета. Днем в домах, расположенных на окраине деревни, немецкие солдаты задержали 12 мужчин, которых пригнали в центр села и по приказанию командира батальона расстреляли у стены амбара. В ночь с 1 на 2 марта 1943 года солдаты 3-го батальона собрали в домах 14 женщин и детей, все они были заперты в амбаре и сожжены заживо. Согласно материалам следствия, всего в результате карательных действий личным составом 596-го гренадерского полка по приказу Вайнкнехта в период с 28 февраля по 1 марта 1943 года было расстреляно и сожжено 183 мирных жителя: 106 мужчин, 46 женщин и 31 ребенок. В первых числах марта 1943 года 596-й гренадерский полк отступил через Коренево и занял оборону на правом берегу реки Сейм в населенных пунктах: Юрасово, Высокое, Нижний Мордок и Ржава Глушковского района. По прибытии в населенные пункты Вайнкнехтом был отдан приказ об угоне жителей в тыл немецких войск. Выселение проводилось в крайне жестких условиях, людям запрещалось использовать транспорт, брать продукты питания и имущество, сопротивлявшихся расстреливали. В середине марта 1943 года по приказу Вайнкнехта его подчиненные проводили облавы на мирных жителей, скрывавшихся в лесах между линией фронта и селом Высокое. Задержанных в лесах граждан использовали на оборонительных работах, угоняли на каторжные работы в Германию, большинство – казнили. "В отношении граждан из числа советского населения, уклонявшихся от угона в тыловые районы и на немецкую каторгу, существовал приказ, исходивший от командира 596-го пехотного полка полковника Вайнкнехта, что все они должны быть расстреляны без всякого на то суда", - показал ефрейтор Седлачек на допросе в июне 1948 года. Обвиняемый Вайнкнехт частично признался в совершенных преступлениях. "Действительно, личным составом моего полка производились расстрелы мирного населения, и имело место привлечение гражданского населения на оборонительные работы", - говорил он на допросе в конце февраля 1949 года. В результате таких облав было расстреляно 46 жителей села Юрасово, 30 жителей села Нижний Мордок, 13 жителей села Высокое. Наряду с расстрелами мирных граждан солдаты 596-го полка сожгли 110 домов в селе Машкино, все общественные постройки колхоза "Новая жизнь"; всего по Ивницкому сельсовету было сожжено 270 крестьянских домов с надворными постройками. Кроме того, по приказу Вайнкнехта немецкие солдаты на всем пути отступления в Большесолдатском, Суджанском и Глушковском районах Курской области занимались грабежом населения, у мирных граждан отбирали скот, птицу, ценные вещи, а то, что невозможно было забрать, уничтожали. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников. В последнее время стали известные новые факты зверств украинских боевиков. Так, после освобождения от ВСУ села Николаево-Дарьино в Курской области выяснилось, что украинские боевики держали в заложниках жителей населенного пункта и убили почти всех мужчин, спасся только один, сообщили журналистам на минувшей неделе в Минобороны РФ. Российские войска освободили Николаево-Дарьино 27 января нынешнего года. В населенном пункте были обнаружены выжившие местные жители. По словам местных жительниц, они содержались в ужасающих условиях. Украинские военные уничтожали подвалы гранатами. Отмечалось, что более шести месяцев, до освобождения Николаево-Дарьино, жители села находились в заложниках у ВСУ, которые прикрывались ими, как живым щитом, не оказывали им никакой помощи, издевались и убивали. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с убийствами украинскими военными жителей Николаево-Дарьино, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. В ходе расследования получены свидетельства от эвакуированных местных жителей. По данным потерпевшей, как сообщил СК, в результате действий украинских формирований погибли семь мирных жителей, включая ее брата, который был убит дроном. Также сообщалось о гибели семилетнего мальчика, укрывавшегося в подвале, и нескольких жителях, сгоревших в своем доме. Кроме того, установлены факты убийств с использованием огнестрельного оружия. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. По данным следствия, старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил с другими военными ВФУ, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах. Так, следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и трех женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали 8 женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.

рф

германия

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, германия, москва, владимир путин, валерий герасимов, фсб, всу, минобороны рф