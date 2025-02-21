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Сийярто подтвердил, что Венгрия поставляет газ в ПМР по просьбе России - 21.02.2025, ПРАЙМ
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Сийярто подтвердил, что Венгрия поставляет газ в ПМР по просьбе России
Сийярто подтвердил, что Венгрия поставляет газ в ПМР по просьбе России - 21.02.2025, ПРАЙМ
Сийярто подтвердил, что Венгрия поставляет газ в ПМР по просьбе России
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что венгерская негосударственная компания-трейдер поставляет в... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T13:11+0300
2025-02-21T13:24+0300
энергетика
венгрия
приднестровье
газ
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БУДАПЕШТ, 21фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что венгерская негосударственная компания-трейдер поставляет в Приднестровье газ по просьбе российской стороны, таким образом предотвращая гуманитарную катастрофу.Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил, что венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG начинает поставки газа в Приднестровье с 14 февраля.Министр сообщил, что несколько недель назад с ним связался российский вице-премьер, курирующий вопросы энергетики Александр Новак, который заявил, что в Приднестровье "начинает назревать ужасная гуманитарная катастрофа, из-за возможного отсутствия газа на карту поставлено снабжение сотен тысяч человек"."Тогда я провел переговоры с несколькими венгерскими энергетическими компаниями, а также с министром иностранных дел Молдавии, после чего компания с венгерским собственником действительно поставляет природный газ в приднестровский регион", - сказал Сийярто на пресс-конференции.Он уточнил, что речь идет не о добываемом в Венгрии газе, а о "контракте принадлежащей венграм компании-трейдера газа на поставки в Приднестровье"."Таким образом, с участием Венгрии удалось предотвратить очень серьезную гуманитарную катастрофу", - отметил Сийярто.
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венгрия, приднестровье, газ
Энергетика, ВЕНГРИЯ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, Газ
13:11 21.02.2025 (обновлено: 13:24 21.02.2025)
 
Сийярто подтвердил, что Венгрия поставляет газ в ПМР по просьбе России

Сийярто: венгерская компания MET поставляет газ в ПМР по просьбе России

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто
© Пресс-служба МИД РФ
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БУДАПЕШТ, 21фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что венгерская негосударственная компания-трейдер поставляет в Приднестровье газ по просьбе российской стороны, таким образом предотвращая гуманитарную катастрофу.
Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил, что венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG начинает поставки газа в Приднестровье с 14 февраля.
Министр сообщил, что несколько недель назад с ним связался российский вице-премьер, курирующий вопросы энергетики Александр Новак, который заявил, что в Приднестровье "начинает назревать ужасная гуманитарная катастрофа, из-за возможного отсутствия газа на карту поставлено снабжение сотен тысяч человек".
"Тогда я провел переговоры с несколькими венгерскими энергетическими компаниями, а также с министром иностранных дел Молдавии, после чего компания с венгерским собственником действительно поставляет природный газ в приднестровский регион", - сказал Сийярто на пресс-конференции.
Он уточнил, что речь идет не о добываемом в Венгрии газе, а о "контракте принадлежащей венграм компании-трейдера газа на поставки в Приднестровье".
"Таким образом, с участием Венгрии удалось предотвратить очень серьезную гуманитарную катастрофу", - отметил Сийярто.
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Вчера, 22:42
 
ЭнергетикаВЕНГРИЯПРИДНЕСТРОВЬЕГаз
 
 
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