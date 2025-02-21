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Биржевые цены на газ в Европе сохраняют стабильность
Биржевые цены на газ в Европе сохраняют стабильность - 21.02.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе сохраняют стабильность
Биржевые цены на газ в Европе на торгах в пятницу растут на 1%, оставаясь в коридоре 500-520 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи... | 21.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе на торгах в пятницу растут на 1%, оставаясь в коридоре 500-520 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 515,3 доллара (+0,4%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 13.15 мск их стоимость составляла 517,9 доллара (+1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 513 долларов за тысячу кубометров. Со среды они остаются в коридоре 500-520 долларов за тысячу кубометров. При этом днями ранее биржевой газ в Европе был дороже – на прошлой неделе котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe), сейчас уровень запасов газохранилищ в ЕС опустился ниже 42%. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.
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газ
Биржевые цены на газ в Европе сохраняют стабильность
Биржевые цены на газ в Европе в пятницу сохраняют стабильность
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе на торгах в пятницу растут на 1%, оставаясь в коридоре 500-520 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 515,3 доллара (+0,4%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 13.15 мск их стоимость составляла 517,9 доллара (+1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 513 долларов за тысячу кубометров.
Со среды они остаются в коридоре 500-520 долларов за тысячу кубометров. При этом днями ранее биржевой газ в Европе был дороже – на прошлой неделе котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров.
По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe), сейчас уровень запасов газохранилищ в ЕС опустился ниже 42%.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.
Сийярто подтвердил, что Венгрия поставляет газ в ПМР по просьбе России