https://1prime.ru/20250221/gaz-855144330.html

Добыча газа на Украине упала на 40 процентов

Добыча газа на Украине упала на 40 процентов - 21.02.2025, ПРАЙМ

Добыча газа на Украине упала на 40 процентов

Украина планирует импортировать до 800 миллионов кубометров газа из Европы в течение февраля и марта, чтобы перекрыть 40% спад в добыче топлива после ударов по... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T16:39+0300

2025-02-21T16:39+0300

2025-02-21T16:39+0300

энергетика

газ

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Украина планирует импортировать до 800 миллионов кубометров газа из Европы в течение февраля и марта, чтобы перекрыть 40% спад в добыче топлива после ударов по инфраструктуре, пишет агентство Рейтер со ссылкой на анонимный источник в украинской газовой отрасли. "Украина планирует импортировать до 800 миллионов кубометров газа из Европы в феврале и марте, чтобы компенсировать падение добычи, местами достигающего 40%, после российских ракетных ударов по этому сектору промышленности", - говорится в материале агентства. По данным Рейтер, до ударов по газовой инфраструктуре Украина добывала около 52 миллионов кубометров газа в сутки. Суточное потребление газа зимой колеблется от 110 до 140 миллионов кубометров в сутки, недостаток покрывался за счет запасов в газовых хранилищах. При этом украинская версия Forbes в конце января сообщала, что "Нафтогаз" начал импорт газа из-за критического уровня топлива в хранилищах. "Нафтогаз Украины" в четверг сообщил о повреждении своих объектов в нескольких областях Украины после обстрелов. О повреждении мощностей газовой инфраструктуры после взрывов тогда же говорил и министр энергетики Украины Герман Галущенко. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://1prime.ru/20250221/gaz-855134181.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, украина