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В Европе снизились цены на газ
В Европе снизились цены на газ - 21.02.2025, ПРАЙМ
В Европе снизились цены на газ
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы уменьшились более чем на 3% и закрылись ниже отметки в 500 долларов за тысячу кубометров, следует из... | 21.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы уменьшились более чем на 3% и закрылись ниже отметки в 500 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 515,3 доллара (+0,4%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 523,8 доллара (+2,1%), ценовой минимум и уровень закрытия – 496,7 доллара (-3,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 513 долларов за тысячу кубометров. Биржевые цены на газ в Европе на прошлой неделе впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Стоимость уменьшилась уже более чем на 20% с максимального значения 11 февраля в 632,9 доллара. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.
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европа, газ, цены
Экономика, ЕВРОПА, Газ, цены
В Европе снизились цены на газ
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 3%, опустившись ниже $500
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы уменьшились более чем на 3% и закрылись ниже отметки в 500 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 515,3 доллара (+0,4%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 523,8 доллара (+2,1%), ценовой минимум и уровень закрытия – 496,7 доллара (-3,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 513 долларов за тысячу кубометров.
Биржевые цены на газ в Европе на прошлой неделе впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Стоимость уменьшилась уже более чем на 20% с максимального значения 11 февраля в 632,9 доллара.
Биржевые цены на газ в Европе сохраняют стабильность
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.