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В ГД внесут проект о праве военнослужащих получать медпомощь по ОМС - 21.02.2025, ПРАЙМ
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В ГД внесут проект о праве военнослужащих получать медпомощь по ОМС
В ГД внесут проект о праве военнослужащих получать медпомощь по ОМС - 21.02.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут проект о праве военнослужащих получать медпомощь по ОМС
Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, предлагающий сохранить за... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T00:44+0300
2025-02-21T00:44+0300
общество
экономика
здоровье
омс
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, предлагающий сохранить за военнослужащими возможность получать медицинскую помощь по полису ОМС, документ есть в распоряжении РИА Новости. В настоящее время по закону действие полиса ОМС приостанавливается в случае призыва на военную службу на срок прохождения застрахованным лицом указанной службы. Таким образом, военнослужащий не может получить медпомощь в рамках ОМС – с момента заключения контракта его обслуживают медицинские подразделения и организации Минобороны, пояснили авторы законопроекта. "Предлагаемые законопроектом "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" изменения, исключающие положения закона о приостановлении действия полиса обязательного медицинского страхования в случае призыва (поступления) на военную службу позволят исключить указанную несправедливость и повысят качество жизни военнослужащих", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Отмечается, что могут возникать ситуации, при которых военнослужащий, находясь, например, в отпуске, не может добраться до специализированных медицинских организаций по причине их удаленности от его местонахождения, в таком случае военнослужащий будет вынужден получать медицинскую помощь платно. "Полагаем, что в период мобилизации всех ресурсов государства для поддержания надлежащего и достойного уровня обеспечения военнослужащих, в том числе находящихся на СВО, такая ситуация недопустима", - добавили авторы.
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общество , здоровье, омс
Общество , Экономика, Здоровье, ОМС
00:44 21.02.2025
 
В ГД внесут проект о праве военнослужащих получать медпомощь по ОМС

Депутат Нилов предложил сохранить за военнослужащими возможность получать медпомощь по ОМС

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, предлагающий сохранить за военнослужащими возможность получать медицинскую помощь по полису ОМС, документ есть в распоряжении РИА Новости.
В настоящее время по закону действие полиса ОМС приостанавливается в случае призыва на военную службу на срок прохождения застрахованным лицом указанной службы. Таким образом, военнослужащий не может получить медпомощь в рамках ОМС – с момента заключения контракта его обслуживают медицинские подразделения и организации Минобороны, пояснили авторы законопроекта.
"Предлагаемые законопроектом "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" изменения, исключающие положения закона о приостановлении действия полиса обязательного медицинского страхования в случае призыва (поступления) на военную службу позволят исключить указанную несправедливость и повысят качество жизни военнослужащих", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Отмечается, что могут возникать ситуации, при которых военнослужащий, находясь, например, в отпуске, не может добраться до специализированных медицинских организаций по причине их удаленности от его местонахождения, в таком случае военнослужащий будет вынужден получать медицинскую помощь платно.
"Полагаем, что в период мобилизации всех ресурсов государства для поддержания надлежащего и достойного уровня обеспечения военнослужащих, в том числе находящихся на СВО, такая ситуация недопустима", - добавили авторы.
 
ЭкономикаОбществоЗдоровьеОМС
 
 
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