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"Стендап-тусовка". В Госдуме высказались об отношении США к ООН

"Стендап-тусовка". В Госдуме высказались об отношении США к ООН - 21.02.2025, ПРАЙМ

"Стендап-тусовка". В Госдуме высказались об отношении США к ООН

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что США игнорировали ООН, когда этого требовали их интересы,... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T13:11+0300

2025-02-21T13:11+0300

2025-02-21T13:11+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что США игнорировали ООН, когда этого требовали их интересы, воспринимая организацию как стендап-тусовку. Ранее американские сенаторы-республиканцы внесли законопроект о полном выходе США из состава ООН. Законопроект подразумевает прекращение финансирования ООН и ее агентств, а также запрещает повторное вступление в организацию без одобрения сената. Кроме того, будет наложен запрет на участие США в миротворческих миссиях ООН. "США сейчас заняли позицию аудитора своих расходов и не видят смысла финансировать организацию, которую всегда игнорировали, если этого требовали их интересы. Для них ООН сегодня - это некая стендап-тусовка, где можно много говорить и требовать, но только в пределах помещения", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, таким образом одним выстрелом США решили "хлопнуть" двух зайцев. "И ООН показать свое истинное отношение, поигрался барин в свободу слова и надоело, и демократов пнуть - смотрите, как они разбазаривали государственные деньги на чужую болтовню. США не изменили по сути своего статуса гегемона, просто сейчас решили всем об этом напомнить", - сказал депутат.

https://1prime.ru/20250221/oon-855133137.html

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общество , россия, сша, госдума, оон