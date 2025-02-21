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Грузоперевозки через погранпереходы ДВЖД в 2024 году выросли на 23,8%
Грузоперевозки через погранпереходы ДВЖД в 2024 году выросли на 23,8% - 21.02.2025, ПРАЙМ
Грузоперевозки через погранпереходы ДВЖД в 2024 году выросли на 23,8%
Грузоперевозки через пограничные переходы Дальневосточной магистрали в 2024 году выросли на 23,8%, до 19,2 миллиона тонн грузов, сообщает Дальневосточная... | 21.02.2025, ПРАЙМ
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ВЛАДИВОСТОК, 21 фев – ПРАЙМ. Грузоперевозки через пограничные переходы Дальневосточной магистрали в 2024 году выросли на 23,8%, до 19,2 миллиона тонн грузов, сообщает Дальневосточная железная дорога.
"В 2024 году через пограничные переходы ДВЖД во всех направлениях было отправлено 19,2 миллиона тонн грузов. Это на 23,8% больше показателя 2023 года. Больше всего грузов было перевезено в экспортном направлении —18,2 миллиона тонн (+25,6% к уровню 2023 года)", - говорится в сообщении.
В том числе экспортные отправки в Китай через пограничный переход Гродеково (РФ) — Суйфэньхэ (КНР) выросли на 0,8% - до 8,3 миллиона тонн. Из них 4,1 миллиона тонн угля (прирост в 1,7 раза).
Через пограничный переход Камышовая (РФ) — Хуньчунь (КНР) на экспорт отправили 3,7 миллиона тонн, что на 28,9% больше, чем в 2023 году. В основном грузили уголь — 3,5 миллиона тонн, прирост в 1,3 раза.
Экспортные грузовые перевозки через мостовой железнодорожный пограничный переход Нижнеленинское (РФ) — Тунцзян (КНР) в 2024 году достигли 5,4 миллиона тонн - прирост в 1,7 раза. В том числе отправлено 3,7 миллиона тонн угля (рост в 1,4 раза) и 1,7 миллиона тонн железной руды (рост в 2,5 раза). В импортном направлении здесь перевезено 64,9 тысячи тонн грузов в контейнерах, что в 7 раз больше, чем за 2023 год.
В январе 2025 года через пограничные переходы ДВЖД во всех направлениях перевезено 1,9 миллиона тонн грузов, прирост составил 18,6%.
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Бизнес, РОССИЯ, Экономика, КИТАЙ, РФ, КНР, ДВЖД
Грузоперевозки через погранпереходы ДВЖД в 2024 году выросли на 23,8%
Грузоперевозки через погранпереходы ДВЖД в 2024 году выросли на 23,8%
ВЛАДИВОСТОК, 21 фев – ПРАЙМ. Грузоперевозки через пограничные переходы Дальневосточной магистрали в 2024 году выросли на 23,8%, до 19,2 миллиона тонн грузов, сообщает Дальневосточная железная дорога.
"В 2024 году через пограничные переходы ДВЖД во всех направлениях было отправлено 19,2 миллиона тонн грузов. Это на 23,8% больше показателя 2023 года. Больше всего грузов было перевезено в экспортном направлении —18,2 миллиона тонн (+25,6% к уровню 2023 года)", - говорится в сообщении.
В том числе экспортные отправки в Китай через пограничный переход Гродеково (РФ) — Суйфэньхэ (КНР) выросли на 0,8% - до 8,3 миллиона тонн. Из них 4,1 миллиона тонн угля (прирост в 1,7 раза).
Через пограничный переход Камышовая (РФ) — Хуньчунь (КНР) на экспорт отправили 3,7 миллиона тонн, что на 28,9% больше, чем в 2023 году. В основном грузили уголь — 3,5 миллиона тонн, прирост в 1,3 раза.
Экспортные грузовые перевозки через мостовой железнодорожный пограничный переход Нижнеленинское (РФ) — Тунцзян (КНР) в 2024 году достигли 5,4 миллиона тонн - прирост в 1,7 раза. В том числе отправлено 3,7 миллиона тонн угля (рост в 1,4 раза) и 1,7 миллиона тонн железной руды (рост в 2,5 раза). В импортном направлении здесь перевезено 64,9 тысячи тонн грузов в контейнерах, что в 7 раз больше, чем за 2023 год.
В январе 2025 года через пограничные переходы ДВЖД во всех направлениях перевезено 1,9 миллиона тонн грузов, прирост составил 18,6%.