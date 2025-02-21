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Аналитики ожидают рост индекса деловой активности в еврозоне в феврале

Аналитики ожидают рост индекса деловой активности в еврозоне в феврале - 21.02.2025, ПРАЙМ

Аналитики ожидают рост индекса деловой активности в еврозоне в феврале

Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в феврале вырос до 50,5 пункта с уровня января в... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T08:13+0300

2025-02-21T08:13+0300

2025-02-21T08:13+0300

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в феврале вырос до 50,5 пункта с уровня января в 50,2 пункта, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Статистика будет опубликована в сообщении S&P Global в пятницу, 21 февраля, в 12.00 мск. В 18.00 мск ожидается публикация окончательной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что в феврале показатель сократился до 67,8 пункта с уровня января в 71,1 пункта, что совпадает с предварительной оценкой. В то же время Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR) опубликует доклад о количестве сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США. Эксперты предполагают, что показатель в январе снизился до 4,12 миллиона с декабрьской отметки в 4,24 миллиона.

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рынки, мировая экономика