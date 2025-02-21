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Индекс деловой активности в еврозоне в остался на прежнем уровне - 21.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250221/indeks-855131463.html
Индекс деловой активности в еврозоне в остался на прежнем уровне
Индекс деловой активности в еврозоне в остался на прежнем уровне - 21.02.2025, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в еврозоне в остался на прежнем уровне
Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в феврале остался на уровне предыдущего месяца в | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T12:08+0300
2025-02-21T12:24+0300
экономика
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в феврале остался на уровне предыдущего месяца в 50,2 пункта, говорится в сообщении S&amp;P Global. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя до 50,5 пункта.При этом индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, снизился до 50,7 пункта с 51,3 пункта в январе, ожидалось увеличение до 51,5 пункта. PMI в промышленности вырос до самого высокого уровня за девять месяцев и составил 47,3 пункта после 46,6 пункта в январе, прогнозировался рост только лишь до 47 пунктов.Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Евросоюза, Германии, по предварительной оценке, вырос до самого высокого уровня за девять месяцев - 51 пункта с 50,5 пункта месяцем ранее, прогноз составлял 50,8 пункта. PMI сферы услуг снизился до 52,2 пункта с 52,5 пункта (прогноз предполагал сохранение показателя на уровне предыдущего месяца), PMI промышленности – увеличился до самого высокого за 24 месяца уровня в 46,1 пункта с 45 пунктов в январе, ожидалось увеличение лишь до 45,5 пункта.Композитный индекс деловой активности Франции, по предварительной оценке, снизился до 44,5 пункта с 47,6 пункта в январе, ожидался рост до 48 пунктов. PMI сферы услуг Франции в феврале опустился до 44,5 пункта с 48,2 пункта месяцем ранее, ожидалось увеличение до 48,9 пункта. Промышленный PMI страны вырос до 45,5 пункта с 45 пунктов в декабре, что совпало с прогнозами аналитиков.
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рынки, мировая экономика
Экономика, Рынки, Мировая экономика
12:08 21.02.2025 (обновлено: 12:24 21.02.2025)
 
Индекс деловой активности в еврозоне в остался на прежнем уровне

Индекс деловой активности в еврозоне в феврале остался в 50,2 пункта

© Unsplash/Tech Daily Котировки, сток
 Котировки, сток
© Unsplash/Tech Daily
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в феврале остался на уровне предыдущего месяца в 50,2 пункта, говорится в сообщении S&P Global.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя до 50,5 пункта.
При этом индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, снизился до 50,7 пункта с 51,3 пункта в январе, ожидалось увеличение до 51,5 пункта. PMI в промышленности вырос до самого высокого уровня за девять месяцев и составил 47,3 пункта после 46,6 пункта в январе, прогнозировался рост только лишь до 47 пунктов.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Евросоюза, Германии, по предварительной оценке, вырос до самого высокого уровня за девять месяцев - 51 пункта с 50,5 пункта месяцем ранее, прогноз составлял 50,8 пункта. PMI сферы услуг снизился до 52,2 пункта с 52,5 пункта (прогноз предполагал сохранение показателя на уровне предыдущего месяца), PMI промышленности – увеличился до самого высокого за 24 месяца уровня в 46,1 пункта с 45 пунктов в январе, ожидалось увеличение лишь до 45,5 пункта.
Композитный индекс деловой активности Франции, по предварительной оценке, снизился до 44,5 пункта с 47,6 пункта в январе, ожидался рост до 48 пунктов. PMI сферы услуг Франции в феврале опустился до 44,5 пункта с 48,2 пункта месяцем ранее, ожидалось увеличение до 48,9 пункта. Промышленный PMI страны вырос до 45,5 пункта с 45 пунктов в декабре, что совпало с прогнозами аналитиков.
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
Аналитики ожидают рост индекса деловой активности в еврозоне в феврале
08:13
 
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