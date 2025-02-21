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Индекс деловой активности в еврозоне в остался на прежнем уровне

Индекс деловой активности в еврозоне в остался на прежнем уровне - 21.02.2025, ПРАЙМ

Индекс деловой активности в еврозоне в остался на прежнем уровне

Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в феврале остался на уровне предыдущего месяца в | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T12:08+0300

2025-02-21T12:08+0300

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в феврале остался на уровне предыдущего месяца в 50,2 пункта, говорится в сообщении S&P Global. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя до 50,5 пункта.При этом индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, снизился до 50,7 пункта с 51,3 пункта в январе, ожидалось увеличение до 51,5 пункта. PMI в промышленности вырос до самого высокого уровня за девять месяцев и составил 47,3 пункта после 46,6 пункта в январе, прогнозировался рост только лишь до 47 пунктов.Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Евросоюза, Германии, по предварительной оценке, вырос до самого высокого уровня за девять месяцев - 51 пункта с 50,5 пункта месяцем ранее, прогноз составлял 50,8 пункта. PMI сферы услуг снизился до 52,2 пункта с 52,5 пункта (прогноз предполагал сохранение показателя на уровне предыдущего месяца), PMI промышленности – увеличился до самого высокого за 24 месяца уровня в 46,1 пункта с 45 пунктов в январе, ожидалось увеличение лишь до 45,5 пункта.Композитный индекс деловой активности Франции, по предварительной оценке, снизился до 44,5 пункта с 47,6 пункта в январе, ожидался рост до 48 пунктов. PMI сферы услуг Франции в феврале опустился до 44,5 пункта с 48,2 пункта месяцем ранее, ожидалось увеличение до 48,9 пункта. Промышленный PMI страны вырос до 45,5 пункта с 45 пунктов в декабре, что совпало с прогнозами аналитиков.

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рынки, мировая экономика