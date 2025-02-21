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Фондовые индексы АТР выросли после выхода макроэкономических данных

Фондовые индексы АТР выросли после выхода макроэкономических данных - 21.02.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР выросли после выхода макроэкономических данных

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно выросли после выхода макроэкономических показателей в Японии и... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T13:48+0300

2025-02-21T13:48+0300

2025-02-21T13:48+0300

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно выросли после выхода макроэкономических показателей в Японии и Австралии, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,86%, до 3 379,53 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,56%, до 2 088,82 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 3,99%, до 23 477,92 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,02%, до 2 654,58 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,32%, до 8 296,2 пункта, японский Nikkei 225 увеличился на 0,28%, до 38 784 пунктов. Ранее в пятницу вышли индексы деловой активности (PMI) в Японии. По предварительной оценке, PMI услуг вырос до 53,1 пункта в феврале с 53 пунктов месяцем ранее, промышленности – поднялся до 48,9 пункта с 48,7 пункта. А композитный PMI Японии увеличился до 51,6 пункта с 51,1 пункта в январе. Аналогичная предварительная оценка композитного PMI в промышленности и сфере услуг Австралии поднялась до 51,2 пункта с 51,1 пункта в январе, достигнув самого высокого уровня за последние шесть месяцев. Аналитики ожидали снижения показателя до 50,6 пункта. При этом годовая инфляция в Японии по итогам января ускорилась до 4% с 3,6% по итогам прошлого года, согласно сообщению статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

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