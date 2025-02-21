https://1prime.ru/20250221/kabel-855130774.html
Новое повреждение кабеля обнаружили в Балтийском море
Новое повреждение кабеля обнаружили в Балтийском море - 21.02.2025, ПРАЙМ
Новое повреждение кабеля обнаружили в Балтийском море
Новое повреждение кабеля обнаружено в Балтийском море у берегов шведского острова Готланд, сообщает в пятницу телеканал SVT со ссылкой на береговую охрану. | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T11:24+0300
2025-02-21T11:24+0300
2025-02-21T11:24+0300
происшествия
балтийское море
https://cdnn.1prime.ru/img/84200/36/842003674_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_eb966e55ca60f463a0d77a644e74dff0.jpg
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Новое повреждение кабеля обнаружено в Балтийском море у берегов шведского острова Готланд, сообщает в пятницу телеканал SVT со ссылкой на береговую охрану. "Береговая охрана подтвердила SVT, что у берегов Готланда произошел новый предполагаемый обрыв кабеля и что начато предварительное расследование", - говорится в материале. По данным шведской береговой охраны, пока неясно, когда именно произошло повреждение, однако властям известно об инциденте с четверга. Телеканал не уточняет, о каком кабеле идет речь.
https://1prime.ru/20250131/sudno-854584575.html
балтийское море
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84200/36/842003674_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_863aad7c3d0cf772088d12f9498f8d13.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
балтийское море
Происшествия, Балтийское море
Новое повреждение кабеля обнаружили в Балтийском море
SVT: новое повреждение кабеля обнаружено на Балтике у шведского острова Готланд
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Новое повреждение кабеля обнаружено в Балтийском море у берегов шведского острова Готланд, сообщает в пятницу телеканал SVT со ссылкой на береговую охрану.
"Береговая охрана подтвердила SVT, что у берегов Готланда произошел новый предполагаемый обрыв кабеля и что начато предварительное расследование", - говорится в материале.
По данным шведской береговой охраны, пока неясно, когда именно произошло повреждение, однако властям известно об инциденте с четверга. Телеканал не уточняет, о каком кабеле идет речь.
Владелец задержанного Норвегией судна опроверг, что оно повредило кабель