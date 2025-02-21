https://1prime.ru/20250221/kabel-855130774.html

Новое повреждение кабеля обнаружили в Балтийском море

Новое повреждение кабеля обнаружили в Балтийском море - 21.02.2025, ПРАЙМ

Новое повреждение кабеля обнаружили в Балтийском море

Новое повреждение кабеля обнаружено в Балтийском море у берегов шведского острова Готланд, сообщает в пятницу телеканал SVT со ссылкой на береговую охрану. | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T11:24+0300

2025-02-21T11:24+0300

2025-02-21T11:24+0300

происшествия

балтийское море

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Новое повреждение кабеля обнаружено в Балтийском море у берегов шведского острова Готланд, сообщает в пятницу телеканал SVT со ссылкой на береговую охрану. "Береговая охрана подтвердила SVT, что у берегов Готланда произошел новый предполагаемый обрыв кабеля и что начато предварительное расследование", - говорится в материале. По данным шведской береговой охраны, пока неясно, когда именно произошло повреждение, однако властям известно об инциденте с четверга. Телеканал не уточняет, о каком кабеле идет речь.

https://1prime.ru/20250131/sudno-854584575.html

балтийское море

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балтийское море