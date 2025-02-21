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В мире рухнули цены на какао-бобы
В мире рухнули цены на какао-бобы - 21.02.2025, ПРАЙМ
В мире рухнули цены на какао-бобы
Биржевые цены на какао-бобы в пятницу теряют 10% стоимости и сократились уже на одну тысячу долларов за сутки, до 9 тысяч долларов за тонну, следует из данных... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T18:49+0300
2025-02-21T18:49+0300
2025-02-21T18:49+0300
экономика
какао-бобы
цены
падение
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в пятницу теряют 10% стоимости и сократились уже на одну тысячу долларов за сутки, до 9 тысяч долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 18.23 мск стоимость мартовского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы падала на 9,94%, до 9 074 долларов за тонну, что примерно на тысячу долларов меньше уровня прошлого закрытия в 10 075 долларов. Последний раз сравнительно сильное падение фьючерсы на какао-бобы пережили в конце декабря 2024 года: 26 и 27 декабря снижение цен на это сырье составило по 1 тысяче долларов в день. Однако уже 30 декабря потери были в основном отыграны.
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какао-бобы, цены, падение
Экономика, какао-бобы, цены, падение
В мире рухнули цены на какао-бобы
Цены на какао-бобы в мире за день упали сразу на $1 тыс
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в пятницу теряют 10% стоимости и сократились уже на одну тысячу долларов за сутки, до 9 тысяч долларов за тонну, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 18.23 мск стоимость мартовского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы падала на 9,94%, до 9 074 долларов за тонну, что примерно на тысячу долларов меньше уровня прошлого закрытия в 10 075 долларов.
Цены на кофе сорта арабика установили новый рекорд
Последний раз сравнительно сильное падение фьючерсы на какао-бобы пережили в конце декабря 2024 года: 26 и 27 декабря снижение цен на это сырье составило по 1 тысяче долларов в день. Однако уже 30 декабря потери были в основном отыграны.