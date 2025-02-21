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В мире рухнули цены на какао-бобы

В мире рухнули цены на какао-бобы - 21.02.2025, ПРАЙМ

В мире рухнули цены на какао-бобы

Биржевые цены на какао-бобы в пятницу теряют 10% стоимости и сократились уже на одну тысячу долларов за сутки, до 9 тысяч долларов за тонну, следует из данных... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T18:49+0300

2025-02-21T18:49+0300

2025-02-21T18:49+0300

экономика

какао-бобы

цены

падение

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75732/17/757321717_0:34:309:208_1920x0_80_0_0_a43a5b78060dec9c09a593822122a2c6.jpg

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в пятницу теряют 10% стоимости и сократились уже на одну тысячу долларов за сутки, до 9 тысяч долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 18.23 мск стоимость мартовского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы падала на 9,94%, до 9 074 долларов за тонну, что примерно на тысячу долларов меньше уровня прошлого закрытия в 10 075 долларов. Последний раз сравнительно сильное падение фьючерсы на какао-бобы пережили в конце декабря 2024 года: 26 и 27 декабря снижение цен на это сырье составило по 1 тысяче долларов в день. Однако уже 30 декабря потери были в основном отыграны.

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какао-бобы, цены, падение