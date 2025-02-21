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ЦБ Казахстана ограничил спред между покупкой и продажей долларов и евро
ЦБ Казахстана ограничил спред между покупкой и продажей долларов и евро - 21.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ Казахстана ограничил спред между покупкой и продажей долларов и евро
Национальный банк (центробанк) Казахстана ввел ограничения на разницу между курсом покупки и продажи наличных долларов и евро в обменных пунктах страны,... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T15:33+0300
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АЛМА-АТА, 21 фев - ПРАЙМ. Национальный банк (центробанк) Казахстана ввел ограничения на разницу между курсом покупки и продажи наличных долларов и евро в обменных пунктах страны, сообщает в пятницу пресс-служба регулятора. "Решением правления (Нацбанка - ред.) установлены пределы отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты, для доллара США - 7 тенге, евро - 10 тенге", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацбанка. Официальные валютные курсы регулятора на 21 февраля составляют 499,76 тенге за доллар и 521,7 тенге за евро. В начале января центробанк разъяснял, что новые готовящиеся ограничения не затронут обменные операции, проводимые в безналичной форме. Также поясняется, что изменения направлены на снижение спекулятивных действий на валютном рынке и на покрытие рисков участников финансового рынка.
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банки, финансы, казахстан
Экономика, Банки, Финансы, КАЗАХСТАН
ЦБ Казахстана ограничил спред между покупкой и продажей долларов и евро
Обменникам в Казахстане ограничили спред между покупкой и продажей доллара
АЛМА-АТА, 21 фев - ПРАЙМ. Национальный банк (центробанк) Казахстана ввел ограничения на разницу между курсом покупки и продажи наличных долларов и евро в обменных пунктах страны, сообщает в пятницу пресс-служба регулятора.
"Решением правления (Нацбанка - ред.) установлены пределы отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты, для доллара США - 7 тенге, евро - 10 тенге", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацбанка.
Официальные валютные курсы регулятора на 21 февраля составляют 499,76 тенге за доллар и 521,7 тенге за евро.
В начале января центробанк разъяснял, что новые готовящиеся ограничения не затронут обменные операции, проводимые в безналичной форме. Также поясняется, что изменения направлены на снижение спекулятивных действий на валютном рынке и на покрытие рисков участников финансового рынка.
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