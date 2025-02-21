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Роскомнадзор восстановил доступ к агрегатору криптообменников BestChange
Роскомнадзор восстановил доступ к агрегатору криптообменников BestChange - 21.02.2025, ПРАЙМ
Роскомнадзор восстановил доступ к агрегатору криптообменников BestChange
Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что доступ к агрегатору криптообменников BestChange восстановлен в связи с отсутствием в настоящее время информации,... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T11:07+0300
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что доступ к агрегатору криптообменников BestChange восстановлен в связи с отсутствием в настоящее время информации, нарушающей российское законодательство. "Доступ к интернет-ресурсу BestChange восстановлен в связи с тем, что в настоящее время на нем отсутствует нарушающая российское законодательство информация", - сообщили в ведомстве. Ранее, 9 февраля, РКН заблокировал доступ к агрегатору из-за нарушения законодательства в финансовой сфере. BestChange - это бесплатный интернет-сервис, который помогает находить обменные пункты с наиболее выгодными обменными курсами крипто- и электронных валют, он был запущен в 2007 году. На сайте уточняется, что сервис является лидером среди мониторингов обменных пунктов.
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Роскомнадзор восстановил доступ к агрегатору криптообменников BestChange
РКН: снова доступен агрегатор криптообменников BestChange
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что доступ к агрегатору криптообменников BestChange восстановлен в связи с отсутствием в настоящее время информации, нарушающей российское законодательство.
"Доступ к интернет-ресурсу BestChange восстановлен в связи с тем, что в настоящее время на нем отсутствует нарушающая российское законодательство информация", - сообщили в ведомстве.
Ранее, 9 февраля, РКН заблокировал доступ к агрегатору из-за нарушения законодательства в финансовой сфере.
BestChange - это бесплатный интернет-сервис, который помогает находить обменные пункты с наиболее выгодными обменными курсами крипто- и электронных валют, он был запущен в 2007 году. На сайте уточняется, что сервис является лидером среди мониторингов обменных пунктов.
Эксперт призвал к созданию в России собственной биржи криптовалют