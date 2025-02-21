https://1prime.ru/20250221/kripta-855130269.html

Роскомнадзор восстановил доступ к агрегатору криптообменников BestChange

Роскомнадзор восстановил доступ к агрегатору криптообменников BestChange - 21.02.2025, ПРАЙМ

Роскомнадзор восстановил доступ к агрегатору криптообменников BestChange

Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что доступ к агрегатору криптообменников BestChange восстановлен в связи с отсутствием в настоящее время информации,... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T11:07+0300

2025-02-21T11:07+0300

2025-02-21T11:07+0300

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что доступ к агрегатору криптообменников BestChange восстановлен в связи с отсутствием в настоящее время информации, нарушающей российское законодательство. "Доступ к интернет-ресурсу BestChange восстановлен в связи с тем, что в настоящее время на нем отсутствует нарушающая российское законодательство информация", - сообщили в ведомстве. Ранее, 9 февраля, РКН заблокировал доступ к агрегатору из-за нарушения законодательства в финансовой сфере. BestChange - это бесплатный интернет-сервис, который помогает находить обменные пункты с наиболее выгодными обменными курсами крипто- и электронных валют, он был запущен в 2007 году. На сайте уточняется, что сервис является лидером среди мониторингов обменных пунктов.

https://1prime.ru/20250217/kriptovalyuta-855006509.html

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роскомнадзор, технологии, финансы