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Роскомнадзор восстановил доступ к агрегатору криптообменников BestChange - 21.02.2025, ПРАЙМ
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Роскомнадзор восстановил доступ к агрегатору криптообменников BestChange
Роскомнадзор восстановил доступ к агрегатору криптообменников BestChange - 21.02.2025, ПРАЙМ
Роскомнадзор восстановил доступ к агрегатору криптообменников BestChange
Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что доступ к агрегатору криптообменников BestChange восстановлен в связи с отсутствием в настоящее время информации,... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T11:07+0300
2025-02-21T11:07+0300
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что доступ к агрегатору криптообменников BestChange восстановлен в связи с отсутствием в настоящее время информации, нарушающей российское законодательство. "Доступ к интернет-ресурсу BestChange восстановлен в связи с тем, что в настоящее время на нем отсутствует нарушающая российское законодательство информация", - сообщили в ведомстве. Ранее, 9 февраля, РКН заблокировал доступ к агрегатору из-за нарушения законодательства в финансовой сфере. BestChange - это бесплатный интернет-сервис, который помогает находить обменные пункты с наиболее выгодными обменными курсами крипто- и электронных валют, он был запущен в 2007 году. На сайте уточняется, что сервис является лидером среди мониторингов обменных пунктов.
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4.7
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роскомнадзор, технологии, финансы
Криптовалюта, Роскомнадзор, Технологии, Финансы
11:07 21.02.2025
 
Роскомнадзор восстановил доступ к агрегатору криптообменников BestChange

РКН: снова доступен агрегатор криптообменников BestChange

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКриптовалюты
Криптовалюты - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что доступ к агрегатору криптообменников BestChange восстановлен в связи с отсутствием в настоящее время информации, нарушающей российское законодательство.
"Доступ к интернет-ресурсу BestChange восстановлен в связи с тем, что в настоящее время на нем отсутствует нарушающая российское законодательство информация", - сообщили в ведомстве.
Ранее, 9 февраля, РКН заблокировал доступ к агрегатору из-за нарушения законодательства в финансовой сфере.
BestChange - это бесплатный интернет-сервис, который помогает находить обменные пункты с наиболее выгодными обменными курсами крипто- и электронных валют, он был запущен в 2007 году. На сайте уточняется, что сервис является лидером среди мониторингов обменных пунктов.
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