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Эксперты раскрыли, когда в РФ заработают биржевые торги криптовалютой - 21.02.2025, ПРАЙМ
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Эксперты раскрыли, когда в РФ заработают биржевые торги криптовалютой
Эксперты раскрыли, когда в РФ заработают биржевые торги криптовалютой - 21.02.2025, ПРАЙМ
Эксперты раскрыли, когда в РФ заработают биржевые торги криптовалютой
Экспериментальный правовой режим (ЭПР) для торговли криптовалютами может быть запущен в полную силу уже в текущем году. На основе полученного опыта, полноценные | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T15:40+0300
2025-02-21T15:40+0300
экономика
финансы
рынки
россия
банк россия
bitriver
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Экспериментальный правовой режим (ЭПР) для торговли криптовалютами может быть запущен в полную силу уже в текущем году. На основе полученного опыта, полноценные торги криптовалютой на российских биржах могут стать реальностью к 2028 году, при условии, что Банк России одобрит такое решение. Такое мнение высказал заместитель генерального директора по коммуникациям компании BitRiver Олег Огиенко в интервью агентству РИА Новости.В сентябре текущего года в России вступил в силу закон, который позволяет проводить биржевые торги и трансграничные расчеты с использованием криптовалюты в рамках экспериментальных правовых режимов. Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) должен определить организации, которые будут функционировать в качестве торговых площадок в рамках этого режима."Думаем, что в этом году ЭПР заработает в полную силу, и параллельно будет складываться практика, выявляющая минусы и плюсы принятых правил. Соответственно, полноценные биржевые торги криптовалютой в России могут заработать примерно через три года с начала эксперимента, то есть в 2028 году, если Банк России примет такое решение", - рассказал Огиенко, комментируя проект резолюцию участников Финансового форума, прошедшего 18 февраля в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). По информации газеты "Ведомости", ссылающейся на проект резолюции участников форума, бизнес предлагает разрешить профессиональным участникам рынка ценных бумаг и квалифицированным инвесторам использовать криптовалюты. Также поддерживается инициатива выпуска участниками рынка собственных цифровых валют под контролем Банка России."На мой взгляд, сейчас в России есть до 10 компаний, имеющих ресурсы, необходимые компетенции (навыки - ред.) и готовых развернуть инфраструктуру для полноценного криптовалютного обращения: цифровые платформы купли-продажи цифровой валюты и криптовалютных структурных продуктов; сервисы цифрового комплаенса и аналитические платформы в блокчейнах, крипто-кастодианы; эмитенты криптовалюты на отечественных и зарубежных блокчейнах; оракулы; перспективные цифровые активы на новых физических принципах", - добавил Огиенко. Проект также предусматривает возможность включения криптовалют и цифровых финансовых активов (ЦФА) в состав паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Центробанк также рассматривает возможность включения ЦФА в определенные виды ПИФов и готовит необходимые законодательные поправки. Однако, как сообщили агентству в пресс-службе ЦБ, "Банк России неоднократно подчеркивал риски, связанные с криптовалютами, и не поддерживает использование российской финансовой (биржевой) инфраструктуры для операций с ними".
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финансы, рынки, россия, банк россия, bitriver
Экономика, Финансы, Рынки, РОССИЯ, банк Россия, BitRiver
15:40 21.02.2025
 
Эксперты раскрыли, когда в РФ заработают биржевые торги криптовалютой

BitRiver: биржевые торги криптовалютой в РФ могут заработать через три года

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСувенирные монеты с логотипами криптовалюты биткоин
Сувенирные монеты с логотипами криптовалюты биткоин - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Экспериментальный правовой режим (ЭПР) для торговли криптовалютами может быть запущен в полную силу уже в текущем году. На основе полученного опыта, полноценные торги криптовалютой на российских биржах могут стать реальностью к 2028 году, при условии, что Банк России одобрит такое решение. Такое мнение высказал заместитель генерального директора по коммуникациям компании BitRiver Олег Огиенко в интервью агентству РИА Новости.
В сентябре текущего года в России вступил в силу закон, который позволяет проводить биржевые торги и трансграничные расчеты с использованием криптовалюты в рамках экспериментальных правовых режимов. Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) должен определить организации, которые будут функционировать в качестве торговых площадок в рамках этого режима.
"Думаем, что в этом году ЭПР заработает в полную силу, и параллельно будет складываться практика, выявляющая минусы и плюсы принятых правил. Соответственно, полноценные биржевые торги криптовалютой в России могут заработать примерно через три года с начала эксперимента, то есть в 2028 году, если Банк России примет такое решение", - рассказал Огиенко, комментируя проект резолюцию участников Финансового форума, прошедшего 18 февраля в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).
По информации газеты "Ведомости", ссылающейся на проект резолюции участников форума, бизнес предлагает разрешить профессиональным участникам рынка ценных бумаг и квалифицированным инвесторам использовать криптовалюты. Также поддерживается инициатива выпуска участниками рынка собственных цифровых валют под контролем Банка России.
"На мой взгляд, сейчас в России есть до 10 компаний, имеющих ресурсы, необходимые компетенции (навыки - ред.) и готовых развернуть инфраструктуру для полноценного криптовалютного обращения: цифровые платформы купли-продажи цифровой валюты и криптовалютных структурных продуктов; сервисы цифрового комплаенса и аналитические платформы в блокчейнах, крипто-кастодианы; эмитенты криптовалюты на отечественных и зарубежных блокчейнах; оракулы; перспективные цифровые активы на новых физических принципах", - добавил Огиенко.
Проект также предусматривает возможность включения криптовалют и цифровых финансовых активов (ЦФА) в состав паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Центробанк также рассматривает возможность включения ЦФА в определенные виды ПИФов и готовит необходимые законодательные поправки. Однако, как сообщили агентству в пресс-службе ЦБ, "Банк России неоднократно подчеркивал риски, связанные с криптовалютами, и не поддерживает использование российской финансовой (биржевой) инфраструктуры для операций с ними".
Открытие майнингового центра в Ленинградской области - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
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17 февраля, 17:20
 
ЭкономикаФинансыРынкиРОССИЯбанк РоссияBitRiver
 
 
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