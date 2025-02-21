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Эксперты раскрыли, когда в РФ заработают биржевые торги криптовалютой

Эксперты раскрыли, когда в РФ заработают биржевые торги криптовалютой - 21.02.2025, ПРАЙМ

Эксперты раскрыли, когда в РФ заработают биржевые торги криптовалютой

Экспериментальный правовой режим (ЭПР) для торговли криптовалютами может быть запущен в полную силу уже в текущем году. На основе полученного опыта, полноценные | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T15:40+0300

2025-02-21T15:40+0300

2025-02-21T15:40+0300

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Экспериментальный правовой режим (ЭПР) для торговли криптовалютами может быть запущен в полную силу уже в текущем году. На основе полученного опыта, полноценные торги криптовалютой на российских биржах могут стать реальностью к 2028 году, при условии, что Банк России одобрит такое решение. Такое мнение высказал заместитель генерального директора по коммуникациям компании BitRiver Олег Огиенко в интервью агентству РИА Новости.В сентябре текущего года в России вступил в силу закон, который позволяет проводить биржевые торги и трансграничные расчеты с использованием криптовалюты в рамках экспериментальных правовых режимов. Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) должен определить организации, которые будут функционировать в качестве торговых площадок в рамках этого режима."Думаем, что в этом году ЭПР заработает в полную силу, и параллельно будет складываться практика, выявляющая минусы и плюсы принятых правил. Соответственно, полноценные биржевые торги криптовалютой в России могут заработать примерно через три года с начала эксперимента, то есть в 2028 году, если Банк России примет такое решение", - рассказал Огиенко, комментируя проект резолюцию участников Финансового форума, прошедшего 18 февраля в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). По информации газеты "Ведомости", ссылающейся на проект резолюции участников форума, бизнес предлагает разрешить профессиональным участникам рынка ценных бумаг и квалифицированным инвесторам использовать криптовалюты. Также поддерживается инициатива выпуска участниками рынка собственных цифровых валют под контролем Банка России."На мой взгляд, сейчас в России есть до 10 компаний, имеющих ресурсы, необходимые компетенции (навыки - ред.) и готовых развернуть инфраструктуру для полноценного криптовалютного обращения: цифровые платформы купли-продажи цифровой валюты и криптовалютных структурных продуктов; сервисы цифрового комплаенса и аналитические платформы в блокчейнах, крипто-кастодианы; эмитенты криптовалюты на отечественных и зарубежных блокчейнах; оракулы; перспективные цифровые активы на новых физических принципах", - добавил Огиенко. Проект также предусматривает возможность включения криптовалют и цифровых финансовых активов (ЦФА) в состав паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Центробанк также рассматривает возможность включения ЦФА в определенные виды ПИФов и готовит необходимые законодательные поправки. Однако, как сообщили агентству в пресс-службе ЦБ, "Банк России неоднократно подчеркивал риски, связанные с криптовалютами, и не поддерживает использование российской финансовой (биржевой) инфраструктуры для операций с ними".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, рынки, россия, банк россия, bitriver