https://1prime.ru/20250221/krym-855150269.html

Путину доложат о развитии ж/д сообщения с Крымом через новые субъекты

Путину доложат о развитии ж/д сообщения с Крымом через новые субъекты - 21.02.2025, ПРАЙМ

Путину доложат о развитии ж/д сообщения с Крымом через новые субъекты

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и РЖД до 31 марта доложить о развитии грузового и пассажирского железнодорожного сообщения Крыма с центральной... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T19:51+0300

2025-02-21T19:51+0300

2025-02-21T19:52+0300

экономика

владимир путин

крым

новые субъекты рф

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и РЖД до 31 марта доложить о развитии грузового и пассажирского железнодорожного сообщения Крыма с центральной частью РФ через новые субъекты. Глава государства утвердил перечень поручений по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. "Правительству Российской Федерации совместно с открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о развитии грузового и пассажирского железнодорожного сообщения Крымского полуострова с центральной частью России через территории новых субъектов Российской Федерации, принимая во внимание планируемое развитие его портовой инфраструктуры", - говорится в сообщении. Срок исполнения – 31 марта 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин, генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров.

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владимир путин, крым, новые субъекты рф