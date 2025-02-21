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Путину доложат о развитии ж/д сообщения с Крымом через новые субъекты - 21.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путину доложат о развитии ж/д сообщения с Крымом через новые субъекты
Путину доложат о развитии ж/д сообщения с Крымом через новые субъекты - 21.02.2025, ПРАЙМ
Путину доложат о развитии ж/д сообщения с Крымом через новые субъекты
Президент России Владимир Путин поручил кабмину и РЖД до 31 марта доложить о развитии грузового и пассажирского железнодорожного сообщения Крыма с центральной... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T19:51+0300
2025-02-21T19:52+0300
экономика
владимир путин
крым
новые субъекты рф
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и РЖД до 31 марта доложить о развитии грузового и пассажирского железнодорожного сообщения Крыма с центральной частью РФ через новые субъекты. Глава государства утвердил перечень поручений по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. "Правительству Российской Федерации совместно с открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о развитии грузового и пассажирского железнодорожного сообщения Крымского полуострова с центральной частью России через территории новых субъектов Российской Федерации, принимая во внимание планируемое развитие его портовой инфраструктуры", - говорится в сообщении. Срок исполнения – 31 марта 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин, генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров.
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владимир путин, крым, новые субъекты рф
Экономика, Владимир Путин, КРЫМ, новые субъекты РФ
19:51 21.02.2025 (обновлено: 19:52 21.02.2025)
 
Путину доложат о развитии ж/д сообщения с Крымом через новые субъекты

Путину до 31 марта доложат о развитии сообщения с Крымом через новые регионы

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПрибытие пассажирского поезда "Таврия" в Крым
Прибытие пассажирского поезда Таврия в Крым - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и РЖД до 31 марта доложить о развитии грузового и пассажирского железнодорожного сообщения Крыма с центральной частью РФ через новые субъекты.
Глава государства утвердил перечень поручений по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.
"Правительству Российской Федерации совместно с открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о развитии грузового и пассажирского железнодорожного сообщения Крымского полуострова с центральной частью России через территории новых субъектов Российской Федерации, принимая во внимание планируемое развитие его портовой инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Достопримечательности Крыма - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2025
В Крыму предложили не копировать заграничные веяния в облике городов
15 февраля, 07:59
Срок исполнения – 31 марта 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин, генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров.
 
ЭкономикаВладимир ПутинКРЫМновые субъекты РФ
 
 
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