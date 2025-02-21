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Иена слабеет к доллару после выхода данных по инфляции в Японии
Иена слабеет к доллару после выхода данных по инфляции в Японии - 21.02.2025, ПРАЙМ
Иена слабеет к доллару после выхода данных по инфляции в Японии
Курс доллара растет к иене в пятницу утром после публикации индекса деловой активности и данных по инфляции в Японии, свидетельствуют данные торгов. | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T08:37+0300
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Курс доллара растет к иене в пятницу утром после публикации индекса деловой активности и данных по инфляции в Японии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.21 мск курс доллара к иене рос до 150,35 иены с уровня прошлого закрытия в 149,7 иены за доллар. Курс евро к доллару снижался до 1,0497 доллара за евро с 1,05 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на на 0,1%, до 106,47 пункта. Композитный индекс деловой активности (PMI) Японии в феврале, по предварительной оценке, увеличился до 51,6 пункта с 51,1 пункта в январе, PMI услуг – вырос до 53,1 пункта с 53 пунктов ранее, промышленности – поднялся до 48,9 пункта с 48,7 пункта в феврале. Ранее в пятницу вышли данные по годовой инфляции в Японии. Потребительские цены в Японии по итогам января выросли на 4% в годовом выражении после увеличения на 3,6% месяцем ранее. А базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 3,2% (на 3% месяцем ранее), прогноз составлял 3,1%. "Вероятно, базовая инфляция в Японии сохранится на уровне примерно 3% в первой половине этого года. Банк Японии продолжит рассчитывать сроки следующего повышения учетной ставки, а не сомневаться в его необходимости", - цитирует агентство Блумберг главу отдела по исследованиям экономики NLI Research Institute Таро Сайто (Taro Saito).
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рынки, торги, япония
Экономика, Рынки, Торги, ЯПОНИЯ
Иена слабеет к доллару после выхода данных по инфляции в Японии
Иена слабеет к доллару после выхода макроэкономических показателей по Японии
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Курс доллара растет к иене в пятницу утром после публикации индекса деловой активности и данных по инфляции в Японии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.21 мск курс доллара к иене рос до 150,35 иены с уровня прошлого закрытия в 149,7 иены за доллар. Курс евро к доллару снижался до 1,0497 доллара за евро с 1,05 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на на 0,1%, до 106,47 пункта.
Композитный индекс деловой активности (PMI) Японии в феврале, по предварительной оценке, увеличился до 51,6 пункта с 51,1 пункта в январе, PMI услуг – вырос до 53,1 пункта с 53 пунктов ранее, промышленности – поднялся до 48,9 пункта с 48,7 пункта в феврале.
Ранее в пятницу вышли данные по годовой инфляции в Японии. Потребительские цены в Японии по итогам января выросли на 4% в годовом выражении после увеличения на 3,6% месяцем ранее. А базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 3,2% (на 3% месяцем ранее), прогноз составлял 3,1%.
"Вероятно, базовая инфляция в Японии сохранится на уровне примерно 3% в первой половине этого года. Банк Японии продолжит рассчитывать сроки следующего повышения учетной ставки, а не сомневаться в его необходимости", - цитирует агентство Блумберг главу отдела по исследованиям экономики NLI Research Institute Таро Сайто (Taro Saito).
Японская иена укрепляется к доллару на ожидании ускорения инфляции