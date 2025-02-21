https://1prime.ru/20250221/lukashenko-855132573.html
США могут попробовать столкнуть Россию с Китаем, заявил Лукашенко
США могут попробовать столкнуть Россию с Китаем, заявил Лукашенко - 21.02.2025, ПРАЙМ
США могут попробовать столкнуть Россию с Китаем, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя российско-американские переговоры в Эр-Рияде, заявил, что США могут попробовать столкнуть Россию с Китаем. | 21.02.2025, ПРАЙМ
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МИНСК, 21 фев - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя российско-американские переговоры в Эр-Рияде, заявил, что США могут попробовать столкнуть Россию с Китаем. "Вы видите, как меняется политическая обстановка, которая довлела над экономикой в связи с политикой США... Но обольщаться не надо. Мы не знаем, чего хотят США. Говорю это потому, что я абсолютно погружен в эти вопросы. Мы не знаем, чего они потребуют от россиян за прекращение войны... Мне кажется, что они попробуют сейчас россиян столкнуть с китайцами. Вот этого россиянам допустить нельзя", — приводит агентство Белта слова Лукашенко, которые он произнес в ходе рабочей поездки в Минскую область. Российско-американские переговоры высокого уровня состоялись в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на встрече стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать проблемы совместно, а также о подготовке новых встреч.
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россия, китай, минск, александр лукашенко
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, МИНСК, Александр Лукашенко
США могут попробовать столкнуть Россию с Китаем, заявил Лукашенко
Лукашенко заявил, что США могут попробовать столкнуть Россию с Китаем
МИНСК, 21 фев - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя российско-американские переговоры в Эр-Рияде, заявил, что США могут попробовать столкнуть Россию с Китаем.
"Вы видите, как меняется политическая обстановка, которая довлела над экономикой в связи с политикой США... Но обольщаться не надо. Мы не знаем, чего хотят США. Говорю это потому, что я абсолютно погружен в эти вопросы. Мы не знаем, чего они потребуют от россиян за прекращение войны... Мне кажется, что они попробуют сейчас россиян столкнуть с китайцами. Вот этого россиянам допустить нельзя", — приводит агентство Белта слова Лукашенко, которые он произнес в ходе рабочей поездки в Минскую область.
Российско-американские переговоры высокого уровня состоялись в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на встрече стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать проблемы совместно, а также о подготовке новых встреч.
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