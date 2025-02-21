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Россия может рассмотреть закупки титана компанией Boeing, заявил Мантуров

Россия может рассмотреть закупки титана компанией Boeing, заявил Мантуров - 21.02.2025, ПРАЙМ

Россия может рассмотреть закупки титана компанией Boeing, заявил Мантуров

Первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что если авиапроизводитель Boeing проявит желание вернуться к закупкам российского титана, то Россия готова... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T14:59+0300

2025-02-21T14:59+0300

2025-02-21T15:20+0300

бизнес

россия

boeing

денис мантуров

промышленность

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что если авиапроизводитель Boeing проявит желание вернуться к закупкам российского титана, то Россия готова это рассмотреть. "Если они готовы вернуться, мы готовы рассматривать", - ответил Мантуров, комментируя публикации о том, что Boeing выразил интерес к возобновлению закупки титана у России.Ранее Telegram-канал Shot опубликовал информацию о том, что компания Boeing планирует вернуться на российский рынок авиации. Отмечалось, что компания собирается вновь разрешить российским авиакомпаниям закупать самолеты и наладить поставки запчастей на отечественный рынок, а взамен получить титан из России.

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бизнес, россия, boeing, денис мантуров, промышленность