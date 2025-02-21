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Россия может рассмотреть закупки титана компанией Boeing, заявил Мантуров - 21.02.2025, ПРАЙМ
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Россия может рассмотреть закупки титана компанией Boeing, заявил Мантуров
Россия может рассмотреть закупки титана компанией Boeing, заявил Мантуров - 21.02.2025, ПРАЙМ
Россия может рассмотреть закупки титана компанией Boeing, заявил Мантуров
Первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что если авиапроизводитель Boeing проявит желание вернуться к закупкам российского титана, то Россия готова... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T14:59+0300
2025-02-21T15:20+0300
бизнес
россия
boeing
денис мантуров
промышленность
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что если авиапроизводитель Boeing проявит желание вернуться к закупкам российского титана, то Россия готова это рассмотреть. "Если они готовы вернуться, мы готовы рассматривать", - ответил Мантуров, комментируя публикации о том, что Boeing выразил интерес к возобновлению закупки титана у России.Ранее Telegram-канал Shot опубликовал информацию о том, что компания Boeing планирует вернуться на российский рынок авиации. Отмечалось, что компания собирается вновь разрешить российским авиакомпаниям закупать самолеты и наладить поставки запчастей на отечественный рынок, а взамен получить титан из России.
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бизнес, россия, boeing, денис мантуров, промышленность
Бизнес, РОССИЯ, Boeing, Денис Мантуров, Промышленность
14:59 21.02.2025 (обновлено: 15:20 21.02.2025)
 
Россия может рассмотреть закупки титана компанией Boeing, заявил Мантуров

Мантуров: Россия готова рассмотреть закупки титана компанией Boeing

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Александр Астафьев
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что если авиапроизводитель Boeing проявит желание вернуться к закупкам российского титана, то Россия готова это рассмотреть.
"Если они готовы вернуться, мы готовы рассматривать", - ответил Мантуров, комментируя публикации о том, что Boeing выразил интерес к возобновлению закупки титана у России.
Ранее Telegram-канал Shot опубликовал информацию о том, что компания Boeing планирует вернуться на российский рынок авиации. Отмечалось, что компания собирается вновь разрешить российским авиакомпаниям закупать самолеты и наладить поставки запчастей на отечественный рынок, а взамен получить титан из России.
% Аэропорты Москвы и Московской области - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
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