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Цены на медь продолжают падать
Цены на медь продолжают падать - 21.02.2025, ПРАЙМ
Цены на медь продолжают падать
Стоимость меди опускается в пятницу и готовится завершить всю неделю в минусе, свидетельствуют данные торгов. | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T09:35+0300
2025-02-21T09:35+0300
2025-02-21T09:35+0300
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди опускается в пятницу и готовится завершить всю неделю в минусе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.22 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,82%, до 4,574 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). С начала недели медь потеряла в цене на 1,13%. Наибольшее снижение отмечается по итогам торгов вторника, за торговую сессию котировки снизились на 1,58%. При этом на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,02%, до 9 563,5 доллара, стоимость алюминия - на 1,51%, до 2 727,5 доллара, цинка - на 1,48%, до 2 918,5 доллара.
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рынки, торги, comex
Экономика, Рынки, Торги, Comex
Цены на медь продолжают падать
Цена на медь готовится завершить неделю снижением
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди опускается в пятницу и готовится завершить всю неделю в минусе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.22 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,82%, до 4,574 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
С начала недели медь потеряла в цене на 1,13%. Наибольшее снижение отмечается по итогам торгов вторника, за торговую сессию котировки снизились на 1,58%.
При этом на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,02%, до 9 563,5 доллара, стоимость алюминия - на 1,51%, до 2 727,5 доллара, цинка - на 1,48%, до 2 918,5 доллара.