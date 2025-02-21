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Лавров прокомментировал неучастие США в антироссийской резолюции ООН

Лавров прокомментировал неучастие США в антироссийской резолюции ООН - 21.02.2025, ПРАЙМ

Лавров прокомментировал неучастие США в антироссийской резолюции ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров расценил отказ США от участия в проекте антироссийской резолюции в ООН как проявление прагматичного подхода в... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T17:21+0300

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ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров расценил отказ США от участия в проекте антироссийской резолюции в ООН как проявление прагматичного подхода в политике администрации президента Дональда Трампа.Согласно документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, США впервые с начала специальной военной операции (СВО) не стали соавтором антироссийской резолюции по Украине, которую, как ожидается, рассмотрит Генеральная Ассамблея ООН 24 февраля."Это свидетельствует о прагматизме как сути политики администрации Дональда Трампа. Он на встречах с лидерами ряда стран... подчеркивает, что его главный лозунг - здравый смысл. Только в этом я вижу изменение в списке соавторов этой очередной бесцельной, тупиковой резолюции", - заявил Лавров по итогам заседания СМИД G20.

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ЭМБАРГО_РФ не хочет войны с США, такая война может иметь ядерный характер - Лавровв интервью Такеру Карлсону РФ не хочет войны с США, такая война может иметь ядерный характер - Лавров в интервью Такеру Карлсону 2025-02-21T17:21+0300 true PT1M22S

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россия, сша, сергей лавров, дональд трамп, украина, оон