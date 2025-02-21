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Лавров прокомментировал неучастие США в антироссийской резолюции ООН - 21.02.2025, ПРАЙМ
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Лавров прокомментировал неучастие США в антироссийской резолюции ООН
Лавров прокомментировал неучастие США в антироссийской резолюции ООН - 21.02.2025, ПРАЙМ
Лавров прокомментировал неучастие США в антироссийской резолюции ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров расценил отказ США от участия в проекте антироссийской резолюции в ООН как проявление прагматичного подхода в... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T17:21+0300
2025-02-21T17:21+0300
политика
россия
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сергей лавров
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ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров расценил отказ США от участия в проекте антироссийской резолюции в ООН как проявление прагматичного подхода в политике администрации президента Дональда Трампа.Согласно документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, США впервые с начала специальной военной операции (СВО) не стали соавтором антироссийской резолюции по Украине, которую, как ожидается, рассмотрит Генеральная Ассамблея ООН 24 февраля."Это свидетельствует о прагматизме как сути политики администрации Дональда Трампа. Он на встречах с лидерами ряда стран... подчеркивает, что его главный лозунг - здравый смысл. Только в этом я вижу изменение в списке соавторов этой очередной бесцельной, тупиковой резолюции", - заявил Лавров по итогам заседания СМИД G20.
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ЭМБАРГО_РФ не хочет войны с США, такая война может иметь ядерный характер - Лавровв интервью Такеру Карлсону
РФ не хочет войны с США, такая война может иметь ядерный характер - Лавров в интервью Такеру Карлсону
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россия, сша, сергей лавров, дональд трамп, украина, оон
Политика, РОССИЯ, США, Сергей Лавров, Дональд Трамп, УКРАИНА, ООН
17:21 21.02.2025
 
Лавров прокомментировал неучастие США в антироссийской резолюции ООН

Лавров: неучастие США в антироссийской резолюции ООН показывает прагматизм Трампа

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ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров расценил отказ США от участия в проекте антироссийской резолюции в ООН как проявление прагматичного подхода в политике администрации президента Дональда Трампа.
Согласно документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, США впервые с начала специальной военной операции (СВО) не стали соавтором антироссийской резолюции по Украине, которую, как ожидается, рассмотрит Генеральная Ассамблея ООН 24 февраля.
"Это свидетельствует о прагматизме как сути политики администрации Дональда Трампа. Он на встречах с лидерами ряда стран... подчеркивает, что его главный лозунг - здравый смысл. Только в этом я вижу изменение в списке соавторов этой очередной бесцельной, тупиковой резолюции", - заявил Лавров по итогам заседания СМИД G20.
Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в США
США впервые не стали соавторами антироссийской резолюции ГА ООН
Вчера, 14:35
 
ПолитикаРОССИЯСШАСергей ЛавровДональд ТрампУКРАИНАООН
 
 
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