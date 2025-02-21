Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров прокомментировал разрешение вернуться западным компаниям в РФ - 21.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250221/mid-855146399.html
Лавров прокомментировал разрешение вернуться западным компаниям в РФ
Лавров прокомментировал разрешение вернуться западным компаниям в РФ - 21.02.2025, ПРАЙМ
Лавров прокомментировал разрешение вернуться западным компаниям в РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные компании следует допускать на российский рынок только в те отрасли, которые не создадут риски... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T17:34+0300
2025-02-21T17:35+0300
политика
россия
рф
сергей лавров
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1d/848635717_0:110:3071:1837_1920x0_80_0_0_2f252d98f0e5797d0d21b618a022c74f.jpg
ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные компании следует допускать на российский рынок только в те отрасли, которые не создадут риски для экономики страны в случае повторения недружественных действий.Подводя итоги встречи глав МИД "Группы двадцати", он отметил, что "новое состояние" российской экономики позволило осознать важность развития собственных технологий, которые во многих случаях превосходят западные аналоги. Лавров подчеркнул, что при обсуждении возвращения западных компаний в Россию следует руководствоваться аналогичным подходом: не отталкивать их, но допускать только в те сферы, которые не подвергнут экономику страны рискам, если "кто-то вдруг снова проявит непредсказуемость".Министр добавил, что введенные против России санкции, хотя и создали трудности, в конечном итоге стали стимулом для проведения серьезных экономических реформ и глубокой перестройки экономики в целях обеспечения полноценного, суверенного и независимого развития, "не зависящего от прихотей тех, кто по-прежнему считает себя главными на мировой арене, в том числе в мировой экономике".
https://1prime.ru/20250221/ekonomika-855145820.html
рф
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1d/848635717_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_6bfb1e090cfcea2df549db28910ede2b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, сергей лавров, запад
Политика, РОССИЯ, РФ, Сергей Лавров, ЗАПАД
17:34 21.02.2025 (обновлено: 17:35 21.02.2025)
 
Лавров прокомментировал разрешение вернуться западным компаниям в РФ

Лавров: нужно пускать компании Запада туда, где они не навредят экономике РФ

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй
Рабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные компании следует допускать на российский рынок только в те отрасли, которые не создадут риски для экономики страны в случае повторения недружественных действий.
Подводя итоги встречи глав МИД "Группы двадцати", он отметил, что "новое состояние" российской экономики позволило осознать важность развития собственных технологий, которые во многих случаях превосходят западные аналоги. Лавров подчеркнул, что при обсуждении возвращения западных компаний в Россию следует руководствоваться аналогичным подходом: не отталкивать их, но допускать только в те сферы, которые не подвергнут экономику страны рискам, если "кто-то вдруг снова проявит непредсказуемость".
Министр добавил, что введенные против России санкции, хотя и создали трудности, в конечном итоге стали стимулом для проведения серьезных экономических реформ и глубокой перестройки экономики в целях обеспечения полноценного, суверенного и независимого развития, "не зависящего от прихотей тех, кто по-прежнему считает себя главными на мировой арене, в том числе в мировой экономике".
Встреча глав МИД РФ и Армении С. Лаврова и А. Мирзояна - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
Россия сделала многое для развития экономики за время СВО, заявил Лавров
17:22
 
ПолитикаРОССИЯРФСергей ЛавровЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала