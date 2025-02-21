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Лавров прокомментировал разрешение вернуться западным компаниям в РФ
Лавров прокомментировал разрешение вернуться западным компаниям в РФ - 21.02.2025, ПРАЙМ
Лавров прокомментировал разрешение вернуться западным компаниям в РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные компании следует допускать на российский рынок только в те отрасли, которые не создадут риски... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T17:34+0300
2025-02-21T17:34+0300
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ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные компании следует допускать на российский рынок только в те отрасли, которые не создадут риски для экономики страны в случае повторения недружественных действий.Подводя итоги встречи глав МИД "Группы двадцати", он отметил, что "новое состояние" российской экономики позволило осознать важность развития собственных технологий, которые во многих случаях превосходят западные аналоги. Лавров подчеркнул, что при обсуждении возвращения западных компаний в Россию следует руководствоваться аналогичным подходом: не отталкивать их, но допускать только в те сферы, которые не подвергнут экономику страны рискам, если "кто-то вдруг снова проявит непредсказуемость".Министр добавил, что введенные против России санкции, хотя и создали трудности, в конечном итоге стали стимулом для проведения серьезных экономических реформ и глубокой перестройки экономики в целях обеспечения полноценного, суверенного и независимого развития, "не зависящего от прихотей тех, кто по-прежнему считает себя главными на мировой арене, в том числе в мировой экономике".
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россия, рф, сергей лавров, запад
Политика, РОССИЯ, РФ, Сергей Лавров, ЗАПАД
Лавров прокомментировал разрешение вернуться западным компаниям в РФ
Лавров: нужно пускать компании Запада туда, где они не навредят экономике РФ
ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные компании следует допускать на российский рынок только в те отрасли, которые не создадут риски для экономики страны в случае повторения недружественных действий.
Подводя итоги встречи глав МИД "Группы двадцати", он отметил, что "новое состояние" российской экономики позволило осознать важность развития собственных технологий, которые во многих случаях превосходят западные аналоги. Лавров подчеркнул, что при обсуждении возвращения западных компаний в Россию следует руководствоваться аналогичным подходом: не отталкивать их, но допускать только в те сферы, которые не подвергнут экономику страны рискам, если "кто-то вдруг снова проявит непредсказуемость".
Министр добавил, что введенные против России санкции, хотя и создали трудности, в конечном итоге стали стимулом для проведения серьезных экономических реформ и глубокой перестройки экономики в целях обеспечения полноценного, суверенного и независимого развития, "не зависящего от прихотей тех, кто по-прежнему считает себя главными на мировой арене, в том числе в мировой экономике".
Россия сделала многое для развития экономики за время СВО, заявил Лавров