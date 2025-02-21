https://1prime.ru/20250221/mid-855146399.html

Лавров прокомментировал разрешение вернуться западным компаниям в РФ

Лавров прокомментировал разрешение вернуться западным компаниям в РФ - 21.02.2025, ПРАЙМ

Лавров прокомментировал разрешение вернуться западным компаниям в РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные компании следует допускать на российский рынок только в те отрасли, которые не создадут риски... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T17:34+0300

2025-02-21T17:34+0300

2025-02-21T17:35+0300

политика

россия

рф

сергей лавров

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1d/848635717_0:110:3071:1837_1920x0_80_0_0_2f252d98f0e5797d0d21b618a022c74f.jpg

ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные компании следует допускать на российский рынок только в те отрасли, которые не создадут риски для экономики страны в случае повторения недружественных действий.Подводя итоги встречи глав МИД "Группы двадцати", он отметил, что "новое состояние" российской экономики позволило осознать важность развития собственных технологий, которые во многих случаях превосходят западные аналоги. Лавров подчеркнул, что при обсуждении возвращения западных компаний в Россию следует руководствоваться аналогичным подходом: не отталкивать их, но допускать только в те сферы, которые не подвергнут экономику страны рискам, если "кто-то вдруг снова проявит непредсказуемость".Министр добавил, что введенные против России санкции, хотя и создали трудности, в конечном итоге стали стимулом для проведения серьезных экономических реформ и глубокой перестройки экономики в целях обеспечения полноценного, суверенного и независимого развития, "не зависящего от прихотей тех, кто по-прежнему считает себя главными на мировой арене, в том числе в мировой экономике".

https://1prime.ru/20250221/ekonomika-855145820.html

рф

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, сергей лавров, запад