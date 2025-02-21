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Глава минфина Японии пропустит встречу G20 в ЮАР

Глава минфина Японии пропустит встречу G20 в ЮАР - 21.02.2025, ПРАЙМ

Глава минфина Японии пропустит встречу G20 в ЮАР

Министр финансов Японии Кацунобу Като не сможет присутствовать на предстоящей встрече министров финансов и глав центробанков стран G20, которая пройдет в... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T08:33+0300

2025-02-21T08:33+0300

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ТОКИО, 21 фев – ПРАЙМ. Министр финансов Японии Кацунобу Като не сможет присутствовать на предстоящей встрече министров финансов и глав центробанков стран G20, которая пройдет в Кейптауне на следующей неделе, сообщает агентство Киодо.Вместо него Японию на мероприятии будут представлять Хироаки Сайто, первый вице-министр финансов, и Кадзуо Уэда, глава Центрального банка Японии.Причиной такого решения, по информации агентства, является необходимость для министра финансов Японии сосредоточиться на обсуждении проекта бюджета страны на следующий финансовый год, который стартует 1 апреля, в парламенте.Ранее, по данным New York Times, министр финансов США Скотт Бессент также решил проигнорировать встречу глав минфинов и центробанков стран G20, последовав примеру госсекретаря США Марко Рубио, который ранее бойкотировал встречу глав МИД G20 в Йоханнесбурге.

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финансы, япония, сша, марк рубио