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Правительство введет маркировку звонков через АТС для защиты от мошенников

Правительство введет маркировку звонков через АТС для защиты от мошенников - 21.02.2025, ПРАЙМ

Правительство введет маркировку звонков через АТС для защиты от мошенников

Маркировка интернет-звонков через виртуальные телефонные станции будет введена в России в рамках законопроекта против кибермошенничества, сообщили журналистам в | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T09:05+0300

2025-02-21T09:05+0300

2025-02-21T09:05+0300

россия

дмитрий григоренко

финансы

рф

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Маркировка интернет-звонков через виртуальные телефонные станции будет введена в России в рамках законопроекта против кибермошенничества, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. "Для повышения безопасности граждан и борьбы с мошенничеством в России планируется ввести обязательную маркировку интернет-звонков, совершаемых через виртуальные телефонные станции (АТС). Данная мера является частью комплексного законопроекта Правительства по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством", - говорится в сообщении. Отмечается, что виртуальные АТС используются мошенниками для сокрытия своего местоположения, так как позволяют совершать звонок из любого места, где есть доступ в интернет. Кроме того, злоумышленники могут использовать такие виртуальные станции, чтобы выдавать себя за представителей банков или других коммерческих организаций. В свою очередь с введением маркировки все звонки, совершаемые через виртуальные АТС, будут сопровождаться специальным обозначением, например, пометкой "Виртуальный номер" или "Интернет-звонок". "Такая маркировка наряду с другими мерами по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством позволит правоохранительным органам эффективно отслеживать и идентифицировать мошеннические действия", - добавили в аппарате вице-премьера. В конце ноября Григоренко заявил, что правительство РФ совместно с правоохранительными органами и ЦБ разработали пакет из 30 мер по борьбе с кибермошенничеством, в том числе обманом через звонки и оформлением кредитов на чужие паспорта. Ранее в феврале кабмин одобрил законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству, на прошлой неделе документ внесли в Госдуму.

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россия, дмитрий григоренко, финансы, рф