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Мошенники создают сайты-однодневки в преддверии Дня защитника Отечества - 21.02.2025, ПРАЙМ
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Мошенники создают сайты-однодневки в преддверии Дня защитника Отечества
Мошенники создают сайты-однодневки в преддверии Дня защитника Отечества - 21.02.2025, ПРАЙМ
Мошенники создают сайты-однодневки в преддверии Дня защитника Отечества
Мошенники создают многочисленные сайты-однодневки в преддверии Дня защитника Отечества - они заманивают жертв "эксклюзивными" подарками по низким ценами, а... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T07:07+0300
2025-02-21T07:07+0300
общество
финансы
москва
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Мошенники создают многочисленные сайты-однодневки в преддверии Дня защитника Отечества - они заманивают жертв "эксклюзивными" подарками по низким ценами, а после получения денег и проведения "акции" удаляются, сообщила РИА Новости интернет-аналитик, эксперт компании "Газинформсервис" Марина Пробетс. "В преддверии 23 февраля в интернете появляются многочисленные сайты-однодневки, предлагающие "эксклюзивные" подарки по невероятно низким ценам. Заманчивые акции и скидки – главная приманка. Покупатель, соблазнившись выгодным предложением, оплачивает товар, который никогда не получит. Сайт исчезает сразу после проведения "акции", - рассказала Пробетс. Кроме этого, злоумышленники проводят фишинговые атаки с помощью смс и электронных писем, в которых есть ссылка на поддельный сайт, имитирующий, например сайт банка или популярного интернет-магазина. Жертве нужно ввести свои личные данные, включая логины, пароли и данные банковских карт для того, чтобы якобы присоединиться к акции или получить подарок. В результате у мошенников появляется доступ к аккаунтам, через которые они могут украсть деньги. Фальшивые выигрыши по-прежнему остаются самым простым, но эффективным способом обмана: мошенники уведомляют о якобы выигранном призе, связанном с 23 февраля. Для получения "выигрыша" жертву просят оплатить "комиссию", "налог" или "доставку". После перевода денег мошенники исчезают. "Но это еще не все, мошенники часто эксплуатируют чувство патриотизма и готовность людей помочь ветеранам и военнослужащим. Они организуют фальшивые благотворительные сборы, используя трогательные истории и фотографии. Деньги, перечисленные доверчивыми гражданами, оседают в карманах мошенников. Чтобы избежать подобных ситуаций, жертвовать средства нужно только проверенным благотворительным организациям, имеющим официальную регистрацию и прозрачную отчетность", - добавила эксперт. Пробетс советует придерживаться правил цифровой гигиены: например, проверять репутацию интернет-магазина, искать отзывы других покупателей, обращать внимание на дизайн сайта и качество информации, а также не верить слишком низким ценам и предложениям, которые кажутся "слишком хорошими, чтобы быть правдой". Кроме этого, не стоит переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и вводить личные данные на непроверенных сайтах.
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , финансы, москва
Общество , Финансы, МОСКВА
07:07 21.02.2025
 
Мошенники создают сайты-однодневки в преддверии Дня защитника Отечества

Эксперт Пробетс: мошенники создают сайты-однодневки в преддверии Дня защитника Отечества

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Мошенники создают многочисленные сайты-однодневки в преддверии Дня защитника Отечества - они заманивают жертв "эксклюзивными" подарками по низким ценами, а после получения денег и проведения "акции" удаляются, сообщила РИА Новости интернет-аналитик, эксперт компании "Газинформсервис" Марина Пробетс.
"В преддверии 23 февраля в интернете появляются многочисленные сайты-однодневки, предлагающие "эксклюзивные" подарки по невероятно низким ценам. Заманчивые акции и скидки – главная приманка. Покупатель, соблазнившись выгодным предложением, оплачивает товар, который никогда не получит. Сайт исчезает сразу после проведения "акции", - рассказала Пробетс.
Кроме этого, злоумышленники проводят фишинговые атаки с помощью смс и электронных писем, в которых есть ссылка на поддельный сайт, имитирующий, например сайт банка или популярного интернет-магазина. Жертве нужно ввести свои личные данные, включая логины, пароли и данные банковских карт для того, чтобы якобы присоединиться к акции или получить подарок. В результате у мошенников появляется доступ к аккаунтам, через которые они могут украсть деньги.
Фальшивые выигрыши по-прежнему остаются самым простым, но эффективным способом обмана: мошенники уведомляют о якобы выигранном призе, связанном с 23 февраля. Для получения "выигрыша" жертву просят оплатить "комиссию", "налог" или "доставку". После перевода денег мошенники исчезают.
"Но это еще не все, мошенники часто эксплуатируют чувство патриотизма и готовность людей помочь ветеранам и военнослужащим. Они организуют фальшивые благотворительные сборы, используя трогательные истории и фотографии. Деньги, перечисленные доверчивыми гражданами, оседают в карманах мошенников. Чтобы избежать подобных ситуаций, жертвовать средства нужно только проверенным благотворительным организациям, имеющим официальную регистрацию и прозрачную отчетность", - добавила эксперт.
Пробетс советует придерживаться правил цифровой гигиены: например, проверять репутацию интернет-магазина, искать отзывы других покупателей, обращать внимание на дизайн сайта и качество информации, а также не верить слишком низким ценам и предложениям, которые кажутся "слишком хорошими, чтобы быть правдой". Кроме этого, не стоит переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и вводить личные данные на непроверенных сайтах.
 
ОбществоФинансыМОСКВА
 
 
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