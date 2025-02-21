https://1prime.ru/20250221/moshenniki-855138948.html

В МВД рассказали, чем опасна демонстрация экрана при звонках в мессенджерах

В МВД рассказали, чем опасна демонстрация экрана при звонках в мессенджерах - 21.02.2025, ПРАЙМ

В МВД рассказали, чем опасна демонстрация экрана при звонках в мессенджерах

Мошенники могут узнать данные граждан через демонстрацию экрана при общении в мессенджерах, предупредило управление по организации борьбы с противоправным... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T15:24+0300

2025-02-21T15:24+0300

2025-02-21T15:24+0300

мошенничество

технологии

общество

мвд

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Мошенники могут узнать данные граждан через демонстрацию экрана при общении в мессенджерах, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Включать функцию демонстрации экрана при общении в мессенджерах опасно! Эта функция может быть очень удобна, но, если вы общаетесь со злоумышленником (кем бы он ни представлялся), ваши данные уже у него в кармане", - говорится в сообщении. Правоохранители пояснили, что с вами могут связаться, используя вариации схемы "фейк босс", и потребовать зарегистрироваться на каком-либо ресурсе. Ресурс, чаще всего, полностью легитимный и достаточно известный. Для ускорения регистрации предложат помощь и попросят включить демонстрацию экрана. Таким образом злоумышленники "в прямом эфире" увидят персональные данные и подадут заявку на восстановление доступа к аккаунту на портале "Госуслуги", заключили в ведомстве.

https://1prime.ru/20250220/tsb-855092010.html

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технологии, общество , мвд