Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Более 265 километров дорог построят в Москве в 2025-2027 годах - 21.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250221/moskva-855123635.html
Более 265 километров дорог построят в Москве в 2025-2027 годах
Более 265 километров дорог построят в Москве в 2025-2027 годах - 21.02.2025, ПРАЙМ
Более 265 километров дорог построят в Москве в 2025-2027 годах
Более 265 километров дорог построят в Москве в 2025-2027 годах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T07:56+0300
2025-02-21T07:56+0300
бизнес
москва
сергей собянин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855123635.jpg?1740113765
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Более 265 километров дорог построят в Москве в 2025-2027 годах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Много уже сделано и для развития нового дорожного каркаса столицы. В 2025–2027 годах построим ещё 265,5 километров дорог, 50 искусственных сооружений и 51 пешеходный переход", - написал Собянин в Telegram-канале. Мэр отметил, что также в планах у города до 2030 года возведение 71,4 километра линий, 31 станции и пять новых электродепо. В ближайшие два года, по его словам, достроят и реконструируют семь московских городских вокзалов, а также обновят Ленинградский вокзал.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, москва, сергей собянин
Бизнес, МОСКВА, Сергей Собянин
07:56 21.02.2025
 
Более 265 километров дорог построят в Москве в 2025-2027 годах

Собянин: более 265 километров дорог построят в Москве в 2025-2027 годах

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Более 265 километров дорог построят в Москве в 2025-2027 годах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Много уже сделано и для развития нового дорожного каркаса столицы. В 2025–2027 годах построим ещё 265,5 километров дорог, 50 искусственных сооружений и 51 пешеходный переход", - написал Собянин в Telegram-канале.
Мэр отметил, что также в планах у города до 2030 года возведение 71,4 километра линий, 31 станции и пять новых электродепо. В ближайшие два года, по его словам, достроят и реконструируют семь московских городских вокзалов, а также обновят Ленинградский вокзал.
 
БизнесМОСКВАСергей Собянин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала