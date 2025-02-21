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Более 265 километров дорог построят в Москве в 2025-2027 годах
Более 265 километров дорог построят в Москве в 2025-2027 годах - 21.02.2025, ПРАЙМ
Более 265 километров дорог построят в Москве в 2025-2027 годах
Более 265 километров дорог построят в Москве в 2025-2027 годах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T07:56+0300
2025-02-21T07:56+0300
2025-02-21T07:56+0300
бизнес
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Более 265 километров дорог построят в Москве в 2025-2027 годах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Много уже сделано и для развития нового дорожного каркаса столицы. В 2025–2027 годах построим ещё 265,5 километров дорог, 50 искусственных сооружений и 51 пешеходный переход", - написал Собянин в Telegram-канале.
Мэр отметил, что также в планах у города до 2030 года возведение 71,4 километра линий, 31 станции и пять новых электродепо. В ближайшие два года, по его словам, достроят и реконструируют семь московских городских вокзалов, а также обновят Ленинградский вокзал.
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бизнес, москва, сергей собянин
Бизнес, МОСКВА, Сергей Собянин
Более 265 километров дорог построят в Москве в 2025-2027 годах
Собянин: более 265 километров дорог построят в Москве в 2025-2027 годах
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Более 265 километров дорог построят в Москве в 2025-2027 годах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Много уже сделано и для развития нового дорожного каркаса столицы. В 2025–2027 годах построим ещё 265,5 километров дорог, 50 искусственных сооружений и 51 пешеходный переход", - написал Собянин в Telegram-канале.
Мэр отметил, что также в планах у города до 2030 года возведение 71,4 километра линий, 31 станции и пять новых электродепо. В ближайшие два года, по его словам, достроят и реконструируют семь московских городских вокзалов, а также обновят Ленинградский вокзал.