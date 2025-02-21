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ФНС объяснила правила начисления налога на имущество физлиц

ФНС объяснила правила начисления налога на имущество физлиц - 21.02.2025, ПРАЙМ

ФНС объяснила правила начисления налога на имущество физлиц

Правила начисления налога на имущество физлиц в отношении бань, сараев, теплиц, бытовок и прочих хозяйственных строений не менялись в 2025 году: налог на... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T15:31+0300

2025-02-21T15:31+0300

2025-02-21T15:31+0300

экономика

недвижимость

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Правила начисления налога на имущество физлиц в отношении бань, сараев, теплиц, бытовок и прочих хозяйственных строений не менялись в 2025 году: налог на недвижимое имущество начисляется только на строения, зарегистрированные в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), разъясняет Федеральная налоговая служба (ФНС) России. "Не каждая хозпостройка (теплица, сарай, бытовка и т.п.) облагается налогом на имущество физлиц, а только те, которые являются недвижимостью, и сведения о которых (включая кадастровую стоимость) содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН)", - сообщает ведомство. Сведения о такой недвижимости налоговики получают от Росреестра. "Указанные положения применялись и до 2025 года", - подчеркивает служба. Для внесения в ЕГРН постройка должна отвечать признакам недвижимости: "быть прочно связанной с землей, а ее перемещение без несоразмерного ущерба ее назначению невозможно, то есть фактически иметь характер капитального строения", объясняет ФНС. Это могут быть имеющие фундамент сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы и так далее. Размер имущественного налога для таких объектов зависит от их кадастровой стоимости, которую налоговики берут из данных Росреестра. Причем если на земельном участке зарегистрирована всего одна такая постройка площадью не более 50 квадратных метров, и она не используется в предпринимательской деятельности, то налог с нее не взимается. "Хозпостройки, которые не относятся к недвижимости, то есть объекты движимого имущества, в ЕГРН не регистрируются, их кадастровая стоимость (налоговая база) не определяется, налогом они не облагаются. Речь, в частности, о не имеющих капитального фундамента теплицах, сборно-разборных хозблоках, бытовках, навесах, некапитальных временных строениях", - подчеркивает ФНС. Муниципалитеты могут устанавливать дополнительные льготы по налогу на недвижимость, информацию по ним можно найти на сайте ФНС.

https://1prime.ru/20250220/sber-855096580.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, фнс россии