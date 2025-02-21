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Песков выразил обеспокоенность продвижением НАТО в сторону России
Песков выразил обеспокоенность продвижением НАТО в сторону России - 21.02.2025, ПРАЙМ
Песков выразил обеспокоенность продвижением НАТО в сторону России
Продвижение военной инфраструктуры НАТО в сторону России вызывает обеспокоенность Москвы, эта позиция РФ хорошо известна, заявил пресс-секретарь президента РФ... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T12:59+0300
2025-02-21T12:59+0300
2025-02-21T12:59+0300
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Продвижение военной инфраструктуры НАТО в сторону России вызывает обеспокоенность Москвы, эта позиция РФ хорошо известна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Наша позиция относительно того, что продвижение военной инфраструктуры НАТО в течение нескольких волн, скоро почти десяток волн, в сторону наших границ вызывает нашу обеспокоенность. Эта наша позиция всем хорошо известна, она ни для кого не секрет", - сказал Песков журналистам.Песков также опроверг информацию о том, что Россия якобы использовала первый раунд переговоров с США в Эр-Рияде, чтобы потребовать вывод войск НАТО с Востока Европы.
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россия, общество , нато, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Общество , НАТО, Дмитрий Песков
Песков выразил обеспокоенность продвижением НАТО в сторону России
Песков: продвижение НАТО в сторону России вызывает обеспокоенность Москвы
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Продвижение военной инфраструктуры НАТО в сторону России вызывает обеспокоенность Москвы, эта позиция РФ хорошо известна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наша позиция относительно того, что продвижение военной инфраструктуры НАТО в течение нескольких волн, скоро почти десяток волн, в сторону наших границ вызывает нашу обеспокоенность. Эта наша позиция всем хорошо известна, она ни для кого не секрет", - сказал Песков журналистам.
Песков также опроверг информацию о том, что Россия якобы использовала первый раунд переговоров с США в Эр-Рияде, чтобы потребовать вывод войск НАТО с Востока Европы.
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