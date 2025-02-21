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США потребовали возобновить экспорт нефти из Курдистана, передает Reuters - 21.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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США потребовали возобновить экспорт нефти из Курдистана, передает Reuters
США потребовали возобновить экспорт нефти из Курдистана, передает Reuters - 21.02.2025, ПРАЙМ
США потребовали возобновить экспорт нефти из Курдистана, передает Reuters
Соединенные Штаты оказывают давление на Ирак, требуя от него возобновления экспорта нефти из Курдистана, иначе угрожают санкциями, передает агентство Reuters со | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T19:32+0300
2025-02-21T19:32+0300
экономика
сша
экспорт нефти
иракский курдистан
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Соединенные Штаты оказывают давление на Ирак, требуя от него возобновления экспорта нефти из Курдистана, иначе угрожают санкциями, передает агентство Reuters со ссылкой на источники. "Администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на Ирак, требуя от него возобновить экспорт нефти Курдистана, либо он столкнется с санкциями наряду с Ираном", - сообщили источники агентству. Отмечается, что в США ожидают, что возобновление экспорта нефти из иракского Курдистана могло бы способствовать сокращению поставок нефти из Ирана, против которого США хотят принять политику "максимального давления". Рейтер подчеркнул, что заявление министра нефти Ирака о возобновлении экспорта нефти из Курдистана на следующей неделе "ознаменует конец почти двухлетнего спора, который сократил потоки более 300 тысяч баррелей нефти в день через Турцию на мировые рынки". Неназванные источники утверждают, что растущее давление со стороны новой администрации США могло стать ключевым фактором, повлиявшим на заявление иракского министра. Два представителя американской администрации подтвердили агентству, что США обратились к иракскому правительству с просьбой возобновить экспорт. Источники также сообщили, что все еще существуют нерешенные вопросы, связанные с оплатой, ценообразованием и обслуживанием. Власти Ирака ранее заявляли, что Турция нарушила совместное соглашение, позволив властям курдской автономии экспортировать нефть в Джейхан на протяжении многих лет без его согласия. В итоге в марте 2023 года, после того как Ирак выиграл дело в Международном арбитражном суде, Турция прекратила прокачку, охватывающую около 450 тысяч баррелей иракской нефти в сутки, по трубопроводу от приграничной зоны с Ираком до своего порта Джейхан.
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сша
иракский курдистан
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сша, экспорт нефти, иракский курдистан
Экономика, США, экспорт нефти, Иракский Курдистан
19:32 21.02.2025
 
США потребовали возобновить экспорт нефти из Курдистана, передает Reuters

Reuters: США потребовали возобновить экспорт нефти из иракского Курдистана

" Нефть
 Нефть
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Соединенные Штаты оказывают давление на Ирак, требуя от него возобновления экспорта нефти из Курдистана, иначе угрожают санкциями, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.
"Администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на Ирак, требуя от него возобновить экспорт нефти Курдистана, либо он столкнется с санкциями наряду с Ираном", - сообщили источники агентству.
Отмечается, что в США ожидают, что возобновление экспорта нефти из иракского Курдистана могло бы способствовать сокращению поставок нефти из Ирана, против которого США хотят принять политику "максимального давления".
Рейтер подчеркнул, что заявление министра нефти Ирака о возобновлении экспорта нефти из Курдистана на следующей неделе "ознаменует конец почти двухлетнего спора, который сократил потоки более 300 тысяч баррелей нефти в день через Турцию на мировые рынки". Неназванные источники утверждают, что растущее давление со стороны новой администрации США могло стать ключевым фактором, повлиявшим на заявление иракского министра.
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Два представителя американской администрации подтвердили агентству, что США обратились к иракскому правительству с просьбой возобновить экспорт.
Источники также сообщили, что все еще существуют нерешенные вопросы, связанные с оплатой, ценообразованием и обслуживанием.
Власти Ирака ранее заявляли, что Турция нарушила совместное соглашение, позволив властям курдской автономии экспортировать нефть в Джейхан на протяжении многих лет без его согласия. В итоге в марте 2023 года, после того как Ирак выиграл дело в Международном арбитражном суде, Турция прекратила прокачку, охватывающую около 450 тысяч баррелей иракской нефти в сутки, по трубопроводу от приграничной зоны с Ираком до своего порта Джейхан.
 
ЭкономикаСШАэкспорт нефтиИракский Курдистан
 
 
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