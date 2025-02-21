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"Норникель" запустит новое производство кобальта

"Норникель" запустит новое производство кобальта - 21.02.2025, ПРАЙМ

"Норникель" запустит новое производство кобальта

Дочернее предприятие "Норникеля" - Кольская горно-металлургическая компания (КГМК) планирует запустить в текущем году новое кобальтовое производство после того, | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T19:45+0300

2025-02-21T19:45+0300

2025-02-21T19:45+0300

экономика

норникель

производство

кобальт

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Дочернее предприятие "Норникеля" - Кольская горно-металлургическая компания (КГМК) планирует запустить в текущем году новое кобальтовое производство после того, как оно пострадало от пожара в 2022 году, сообщил старший вице-президент - операционный директор "Норникеля", руководитель Заполярного дивизиона Александр Попов. "В 2022 году случился пожар в кобальтовом отделении, и мы в экстренном порядке, во-первых, восстановили и запустили мини-кобальтовое производство на 1000 тонн... Коллеги очень быстро сориентировались, выполнили проектную работу и начали реализовывать проект. И можно сказать, что это будет сделано в рекордные сроки: работы стартовали в 2024 году, а в середине 2025 года мы уже выйдем на выпуск первой продукции… На новом производстве планируется выпускать 3000 тонн кобальта", - сказал он корпоративному интернет-изданию Kn51. Кроме того, в сентябре этого года планируется запуск участка по производству химически чистых драгоценных металлов, который Попов назвал не только промышленным, но и научным проектом. "Норильский никель" – диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.

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норникель, производство, кобальт