Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США внесли законопроект о полном выходе страны из состава ООН - 21.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250221/oon-855128119.html
В США внесли законопроект о полном выходе страны из состава ООН
В США внесли законопроект о полном выходе страны из состава ООН - 21.02.2025, ПРАЙМ
В США внесли законопроект о полном выходе страны из состава ООН
Американские сенаторы-республиканцы внесли законопроект о полном выходе США из состава ООН, следует из текста документа. | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T10:21+0300
2025-02-21T10:21+0300
политика
сша
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846776922_0:118:1200:793_1920x0_80_0_0_469da17c7ea5190772109146aaeb70fc.jpg
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Американские сенаторы-республиканцы внесли законопроект о полном выходе США из состава ООН, следует из текста документа. Президент США Дональд Трамп 4 февраля подписал указ о переоценке участия Штатов в ООН, заявив, что организацией плохо управляют, свою работу она не делает. "Президент должен полностью аннулировать членство Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций, а также в любых органах, специализированных агентствах, комиссиях и других ведомствах, формально связанных с ООН", - говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте одного из его авторов - сенатора-республиканца Майка Ли. Законопроект подразумевает прекращение финансирования ООН и ее агентств, а также запрещает повторное вступление в организацию без одобрения сената. Кроме того, будет наложен запрет на участие США в миротворческих миссиях ООН. Как заявил сенатор Ли в комментарии телеканалу Fox, ООН стала "платформой для тиранов", через которую осуществляются нападения на США и их союзников. Он призвал прекратить финансирование организации, которая, по его словам, тратит эти средства на "подрыв" интересов США и усиление их противников. Ли также задался вопросом, чего вообще добилась ООН за годы своего существования, подчеркнув, что, несмотря на все внимание и деньги, она не смогла предотвращать войны, нарушения прав человека и пандемию. Ранее Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования. Четвертого февраля Трамп подписал указ о полном прекращении финансирования БАПОР, выходе США из этой организации и Совета ООН по правам человека, а также начале ускоренного расследования деятельности ЮНЕСКО, которое должно выявить признаки "антиамериканских настроений" и "предвзятости в отношении Израиля".
https://1prime.ru/20250220/ssha-855106524.html
сша
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846776922_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_1b003a84bf0253a5b4dcc1fbed2d1436.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, москва
Политика, США, МОСКВА
10:21 21.02.2025
 
В США внесли законопроект о полном выходе страны из состава ООН

Республиканцы в США внесли законопроект о полном выходе страны из состава ООН

© Фото : UN Photo/Evan SchneiderСовет безопасности ООН
Совет безопасности ООН - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© Фото : UN Photo/Evan Schneider
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Американские сенаторы-республиканцы внесли законопроект о полном выходе США из состава ООН, следует из текста документа.
Президент США Дональд Трамп 4 февраля подписал указ о переоценке участия Штатов в ООН, заявив, что организацией плохо управляют, свою работу она не делает.
"Президент должен полностью аннулировать членство Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций, а также в любых органах, специализированных агентствах, комиссиях и других ведомствах, формально связанных с ООН", - говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте одного из его авторов - сенатора-республиканца Майка Ли.
Законопроект подразумевает прекращение финансирования ООН и ее агентств, а также запрещает повторное вступление в организацию без одобрения сената. Кроме того, будет наложен запрет на участие США в миротворческих миссиях ООН.
Как заявил сенатор Ли в комментарии телеканалу Fox, ООН стала "платформой для тиранов", через которую осуществляются нападения на США и их союзников. Он призвал прекратить финансирование организации, которая, по его словам, тратит эти средства на "подрыв" интересов США и усиление их противников. Ли также задался вопросом, чего вообще добилась ООН за годы своего существования, подчеркнув, что, несмотря на все внимание и деньги, она не смогла предотвращать войны, нарушения прав человека и пандемию.
Ранее Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования.
Четвертого февраля Трамп подписал указ о полном прекращении финансирования БАПОР, выходе США из этой организации и Совета ООН по правам человека, а также начале ускоренного расследования деятельности ЮНЕСКО, которое должно выявить признаки "антиамериканских настроений" и "предвзятости в отношении Израиля".
Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в США
США впервые не стали соавторами антироссийской резолюции ГА ООН
Вчера, 14:35
 
ПолитикаСШАМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала