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В США внесли законопроект о полном выходе страны из состава ООН

В США внесли законопроект о полном выходе страны из состава ООН - 21.02.2025, ПРАЙМ

В США внесли законопроект о полном выходе страны из состава ООН

Американские сенаторы-республиканцы внесли законопроект о полном выходе США из состава ООН, следует из текста документа. | 21.02.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Американские сенаторы-республиканцы внесли законопроект о полном выходе США из состава ООН, следует из текста документа. Президент США Дональд Трамп 4 февраля подписал указ о переоценке участия Штатов в ООН, заявив, что организацией плохо управляют, свою работу она не делает. "Президент должен полностью аннулировать членство Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций, а также в любых органах, специализированных агентствах, комиссиях и других ведомствах, формально связанных с ООН", - говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте одного из его авторов - сенатора-республиканца Майка Ли. Законопроект подразумевает прекращение финансирования ООН и ее агентств, а также запрещает повторное вступление в организацию без одобрения сената. Кроме того, будет наложен запрет на участие США в миротворческих миссиях ООН. Как заявил сенатор Ли в комментарии телеканалу Fox, ООН стала "платформой для тиранов", через которую осуществляются нападения на США и их союзников. Он призвал прекратить финансирование организации, которая, по его словам, тратит эти средства на "подрыв" интересов США и усиление их противников. Ли также задался вопросом, чего вообще добилась ООН за годы своего существования, подчеркнув, что, несмотря на все внимание и деньги, она не смогла предотвращать войны, нарушения прав человека и пандемию. Ранее Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования. Четвертого февраля Трамп подписал указ о полном прекращении финансирования БАПОР, выходе США из этой организации и Совета ООН по правам человека, а также начале ускоренного расследования деятельности ЮНЕСКО, которое должно выявить признаки "антиамериканских настроений" и "предвзятости в отношении Израиля".

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