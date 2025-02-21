https://1prime.ru/20250221/oon-855133137.html

Альтернативы ООН сейчас не существует, заявил Песков

Альтернативы ООН сейчас не существует, заявил Песков - 21.02.2025, ПРАЙМ

Альтернативы ООН сейчас не существует, заявил Песков

Замены Организации объединенных наций (ООН) в настоящее время не существует, также нет возможности создать какую-то альтернативу ей, заявил пресс-секретарь... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T12:49+0300

2025-02-21T12:49+0300

2025-02-21T12:49+0300

политика

сша

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Замены Организации объединенных наций (ООН) в настоящее время не существует, также нет возможности создать какую-то альтернативу ей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы исходим из руководящей роли Организации объединенных наций. Считаем, что при всей очевидной неэффективности этой организации на фоне современных вызовов замены этой организации не существует. Главное, что, по всей видимости, объективно не существует какой-то возможности создать ей альтернативу. Мы придерживаемся такой точки зрения", - сказал он журналистам. Американские сенаторы-республиканцы в пятницу внесли законопроект о полном выходе США из состава ООН. Законопроект подразумевает прекращение финансирования ООН и ее агентств, а также запрещает повторное вступление в организацию без одобрения сената. Кроме того, будет наложен запрет на участие США в миротворческих миссиях ООН.Также Песков добавил, что в Кремле не знают деталей инициативы США по возможному выходу из Организации Объединенных Наций (ООН)."Не знаем всех деталей этой инициативы, мы действительно читали сообщения на этот счет. Мы исходим из руководящей роли Организации Объединенных Наций", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Американские сенаторы-республиканцы в пятницу внесли законопроект о полном выходе США из состава ООН. Законопроект подразумевает прекращение финансирования ООН и ее агентств, а также запрещает повторное вступление в организацию без одобрения сената. Кроме того, будет наложен запрет на участие США в миротворческих миссиях ООН.

https://1prime.ru/20250220/konflikt-855101407.html

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сша, дмитрий песков, оон