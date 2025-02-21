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"Разрушение всех институтов". В Госдуме высказались про выход США из ООН
"Разрушение всех институтов". В Госдуме высказались про выход США из ООН - 21.02.2025, ПРАЙМ
"Разрушение всех институтов". В Госдуме высказались про выход США из ООН
Депутат Госдумы от партии "Новые люди" Амир Хамитов заявил РИА Новости, что США, ранее игравшие важную роль в международных организациях, теперь стремятся к их... | 21.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от партии "Новые люди" Амир Хамитов заявил РИА Новости, что США, ранее игравшие важную роль в международных организациях, теперь стремятся к их уничтожению.Ранее группа сенаторов-республиканцев в США представила законопроект, предусматривающий полный выход страны из Организации Объединенных Наций. Законопроект предполагает прекращение финансирования ООН и ее структур, а также запрещает повторное присоединение к организации без одобрения Сената. Кроме того, США не смогут участвовать в миротворческих операциях ООН."Это традиционное поведение США", - отметил Хамитов. По его словам, Вашингтон долгое время занимал ключевые позиции в международных институтах, но теперь, когда он теряет возможность единолично диктовать свою волю миру, стремится разрушить эти институты. Он считает, что подобное поведение объясняется исключительно страхом.Депутат подчеркнул, что именно опасения потерять лидирующую роль и неприятие многополярного мира, в котором все государства являются равноправными партнерами, заставляют США действовать импульсивно."Если Вашингтон сдержит свое слово и покинет ООН, то эта площадка действительно станет местом равноправного диалога", - добавил депутат Госдумы. Он также отметил, что мир уже наблюдает, как США сокращают свое участие в миротворческих миссиях, что свидетельствует о том, что Вашингтон больше не стремится даже создавать видимость заботы о мире.Хамитов предположил, что Вашингтон, возможно, надеется сохранить свое доминирующее положение в мире, уничтожив существующие международные институты. "Но мир безвозвратно изменился, и так, как было раньше, уже никогда не будет. Рано или поздно США придется смириться с новым положением вещей", - заключил он.
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Политика, США, РОССИЯ, ВАШИНГТОН, Госдума, ООН
"Разрушение всех институтов". В Госдуме высказались про выход США из ООН
Депутат ГД о выходе США из ООН: они хотят разрушить международные институты
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ.
Депутат Госдумы от партии "Новые люди" Амир Хамитов заявил РИА Новости
, что США, ранее игравшие важную роль в международных организациях, теперь стремятся к их уничтожению.
Ранее группа сенаторов-республиканцев в США представила законопроект, предусматривающий полный выход страны из Организации Объединенных Наций. Законопроект предполагает прекращение финансирования ООН и ее структур, а также запрещает повторное присоединение к организации без одобрения Сената. Кроме того, США не смогут участвовать в миротворческих операциях ООН.
"Это традиционное поведение США", - отметил Хамитов.
По его словам, Вашингтон долгое время занимал ключевые позиции в международных институтах, но теперь, когда он теряет возможность единолично диктовать свою волю миру, стремится разрушить эти институты. Он считает, что подобное поведение объясняется исключительно страхом.
Депутат подчеркнул, что именно опасения потерять лидирующую роль и неприятие многополярного мира, в котором все государства являются равноправными партнерами, заставляют США действовать импульсивно.
"Если Вашингтон сдержит свое слово и покинет ООН, то эта площадка действительно станет местом равноправного диалога", - добавил депутат Госдумы.
Он также отметил, что мир уже наблюдает, как США сокращают свое участие в миротворческих миссиях, что свидетельствует о том, что Вашингтон больше не стремится даже создавать видимость заботы о мире.
Хамитов предположил, что Вашингтон, возможно, надеется сохранить свое доминирующее положение в мире, уничтожив существующие международные институты.
"Но мир безвозвратно изменился, и так, как было раньше, уже никогда не будет. Рано или поздно США придется смириться с новым положением вещей", - заключил он.
В США внесли законопроект о полном выходе страны из состава ООН