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Опрос показал, как россияне отметят День защитника Отечества - 21.02.2025, ПРАЙМ
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Опрос показал, как россияне отметят День защитника Отечества
Опрос показал, как россияне отметят День защитника Отечества - 21.02.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, как россияне отметят День защитника Отечества
Чуть более половины российских работодателей планируют празднование Дня защитника Отечества среди работников, основные способы - сделать небольшие поздравления... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T07:10+0300
2025-02-21T07:10+0300
бизнес
общество
экономика
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Чуть более половины российских работодателей планируют празднование Дня защитника Отечества среди работников, основные способы - сделать небольшие поздравления для сотрудников и накрыть праздничный стол, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые есть у РИА Новости. "Более половины компаний (56%) планируют отметить 23 февраля. Четверть (28%) не планируют никаких торжеств. Небольшая часть (6%) вместо корпоративного мероприятия выплатит премию. Остальные (10%) не знают о планах компании", - говорится в данных. Согласно сервису, 75% респондентов планируют отметить праздник неформально и ограничиться небольшими поздравлениями коллег. Почти половина (54%) организует фуршет или праздничный стол. Примерно треть (32%) сделает корпоративные подарки, а по 11% участников опроса устроят корпоратив или выплатят премию сотрудникам-мужчинам. В исследовании, которое проводилось с 11 по 14 февраля этого года, поучаствовали более 350 представителей бизнеса из всех регионов России.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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40
192
40
бизнес, общество
Бизнес, Общество , Экономика
07:10 21.02.2025
 
Опрос показал, как россияне отметят День защитника Отечества

"Работа.ру": более половины работодателей планируют празднование Дня защитника Отечества

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Чуть более половины российских работодателей планируют празднование Дня защитника Отечества среди работников, основные способы - сделать небольшие поздравления для сотрудников и накрыть праздничный стол, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые есть у РИА Новости.
"Более половины компаний (56%) планируют отметить 23 февраля. Четверть (28%) не планируют никаких торжеств. Небольшая часть (6%) вместо корпоративного мероприятия выплатит премию. Остальные (10%) не знают о планах компании", - говорится в данных.
Согласно сервису, 75% респондентов планируют отметить праздник неформально и ограничиться небольшими поздравлениями коллег. Почти половина (54%) организует фуршет или праздничный стол. Примерно треть (32%) сделает корпоративные подарки, а по 11% участников опроса устроят корпоратив или выплатят премию сотрудникам-мужчинам.
В исследовании, которое проводилось с 11 по 14 февраля этого года, поучаствовали более 350 представителей бизнеса из всех регионов России.
 
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