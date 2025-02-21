https://1prime.ru/20250221/opros-855123159.html

Опрос показал, как россияне отметят День защитника Отечества

Опрос показал, как россияне отметят День защитника Отечества - 21.02.2025, ПРАЙМ

Опрос показал, как россияне отметят День защитника Отечества

Чуть более половины российских работодателей планируют празднование Дня защитника Отечества среди работников, основные способы - сделать небольшие поздравления... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T07:10+0300

2025-02-21T07:10+0300

2025-02-21T07:10+0300

бизнес

общество

экономика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855123159.jpg?1740111039

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Чуть более половины российских работодателей планируют празднование Дня защитника Отечества среди работников, основные способы - сделать небольшие поздравления для сотрудников и накрыть праздничный стол, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые есть у РИА Новости. "Более половины компаний (56%) планируют отметить 23 февраля. Четверть (28%) не планируют никаких торжеств. Небольшая часть (6%) вместо корпоративного мероприятия выплатит премию. Остальные (10%) не знают о планах компании", - говорится в данных. Согласно сервису, 75% респондентов планируют отметить праздник неформально и ограничиться небольшими поздравлениями коллег. Почти половина (54%) организует фуршет или праздничный стол. Примерно треть (32%) сделает корпоративные подарки, а по 11% участников опроса устроят корпоратив или выплатят премию сотрудникам-мужчинам. В исследовании, которое проводилось с 11 по 14 февраля этого года, поучаствовали более 350 представителей бизнеса из всех регионов России.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество