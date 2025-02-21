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Опрос показал, как россияне отметят День защитника Отечества
Опрос показал, как россияне отметят День защитника Отечества - 21.02.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, как россияне отметят День защитника Отечества
Чуть более половины российских работодателей планируют празднование Дня защитника Отечества среди работников, основные способы - сделать небольшие поздравления... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T07:10+0300
2025-02-21T07:10+0300
2025-02-21T07:10+0300
бизнес
общество
экономика
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Чуть более половины российских работодателей планируют празднование Дня защитника Отечества среди работников, основные способы - сделать небольшие поздравления для сотрудников и накрыть праздничный стол, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые есть у РИА Новости.
"Более половины компаний (56%) планируют отметить 23 февраля. Четверть (28%) не планируют никаких торжеств. Небольшая часть (6%) вместо корпоративного мероприятия выплатит премию. Остальные (10%) не знают о планах компании", - говорится в данных.
Согласно сервису, 75% респондентов планируют отметить праздник неформально и ограничиться небольшими поздравлениями коллег. Почти половина (54%) организует фуршет или праздничный стол. Примерно треть (32%) сделает корпоративные подарки, а по 11% участников опроса устроят корпоратив или выплатят премию сотрудникам-мужчинам.
В исследовании, которое проводилось с 11 по 14 февраля этого года, поучаствовали более 350 представителей бизнеса из всех регионов России.
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бизнес, общество
Бизнес, Общество , Экономика
Опрос показал, как россияне отметят День защитника Отечества
"Работа.ру": более половины работодателей планируют празднование Дня защитника Отечества
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Чуть более половины российских работодателей планируют празднование Дня защитника Отечества среди работников, основные способы - сделать небольшие поздравления для сотрудников и накрыть праздничный стол, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые есть у РИА Новости.
"Более половины компаний (56%) планируют отметить 23 февраля. Четверть (28%) не планируют никаких торжеств. Небольшая часть (6%) вместо корпоративного мероприятия выплатит премию. Остальные (10%) не знают о планах компании", - говорится в данных.
Согласно сервису, 75% респондентов планируют отметить праздник неформально и ограничиться небольшими поздравлениями коллег. Почти половина (54%) организует фуршет или праздничный стол. Примерно треть (32%) сделает корпоративные подарки, а по 11% участников опроса устроят корпоратив или выплатят премию сотрудникам-мужчинам.
В исследовании, которое проводилось с 11 по 14 февраля этого года, поучаствовали более 350 представителей бизнеса из всех регионов России.