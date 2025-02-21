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Ozon уточнил изменения в правилах оплаты продавцами доставки товаров в ПВЗ

Ozon уточнил изменения в правилах оплаты продавцами доставки товаров в ПВЗ - 21.02.2025, ПРАЙМ

Ozon уточнил изменения в правилах оплаты продавцами доставки товаров в ПВЗ

Продавцы на Ozon раньше оплачивали стоимость "последней мили" - услуги доставки товара до пункта выдачи заказов (ПВЗ), постамата или курьером до покупателя -... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T12:46+0300

2025-02-21T12:46+0300

2025-02-21T12:46+0300

бизнес

москва

ozon

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Продавцы на Ozon раньше оплачивали стоимость "последней мили" - услуги доставки товара до пункта выдачи заказов (ПВЗ), постамата или курьером до покупателя - только в случае успешной продажи товара или при возврате ранее выкупленного товара, теперь же оплата курьерских услуг будет взиматься с продавцов и при невыкупе товара, и при отмене заказа, который уже в пути, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Ozon. Согласно изменениям, опубликованным на портале для продавцов маркетплейса "База знаний", Ozon теперь будет удерживать расходы на услуги курьеров при невыкупах и отменах заказов - соответствующие изменения появились в пункте "Последняя миля" и вступят в силу с 5 марта 2025 года. "Продавцы всегда оплачивали стоимость "последней мили" в случае продажи и при возврате товара клиентом. Услуги последней мили предпринимателям оказывают наши партнеры, Ozon лишь перевыставляет счета от одной стороне к другой. Последние изменения уравняли условия во всех ситуациях, когда курьер выполнил работу, но покупатель не принял заказ - например, если клиент не выкупил товар при доставке или отменил заказ, который уже находился в пути", - сказали в Ozon. В компании добавили, что на невыкупы и отмены товаров приходится около 3% от всех возвращаемых товаров. "При этом если покупатель отменил заказ до того, как его выдали курьеру, платы за последнюю милю по-прежнему не будет", - уточнили в пресс-службе.

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бизнес, москва, ozon