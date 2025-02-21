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В Госдуму внесли протокол к соглашению между РФ и Южной Осетией о пенсиях - 21.02.2025, ПРАЙМ
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В Госдуму внесли протокол к соглашению между РФ и Южной Осетией о пенсиях
В Госдуму внесли протокол к соглашению между РФ и Южной Осетией о пенсиях - 21.02.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесли протокол к соглашению между РФ и Южной Осетией о пенсиях
Правительство РФ передало в Государственную Думу на ратификацию протокол, вносящий изменения в соглашение с Южной Осетией о пенсионном обеспечении российских... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T15:22+0300
2025-02-21T15:22+0300
россия
южная осетия
рф
фонд пенсионного и социального страхования
госдума
социальный фонд
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ передало в Государственную Думу на ратификацию протокол, вносящий изменения в соглашение с Южной Осетией о пенсионном обеспечении российских граждан, постоянно проживающих на территории республики. Текст документа опубликован в электронной базе данных Госдумы."Ратифицировать протокол о внесении изменений в Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Южная Осетия, от 25 ноября 2016 г., подписанный в городе Москве 4 октября 2024 года", - сказано в документе. В пояснительной записке к документу подчеркивается, что остается актуальной проблема возврата в Южной Осетии излишне выплаченных пенсионных средств, возникших из-за несвоевременного уведомления о смерти пенсионеров. С 2016 по 30 сентября 2024 года общая сумма переплат составила 37,76 млн рублей, из которых 37,73 млн рублей – это переплаты пенсий, а 30 тысяч рублей – доплаты к ним.Предлагаемые изменения предусматривают, что югоосетинская сторона должна будет возвращать излишне полученные родственниками умерших пенсионеров суммы пенсий и доплат, если информация о смерти не была предоставлена вовремя. В дальнейшем появится возможность взыскания этих средств с виновных лиц в порядке регресса. Также будет закреплена возможность заключения межведомственных соглашений, в том числе в электронном формате.Кроме того, поправки направлены на обеспечение конфиденциальности обмениваемой информации и беспрепятственное перемещение через границу грузов, необходимых для выполнения обязательств российской стороной в рамках соглашения. Российские специалисты, работающие на территории Южной Осетии в рамках реализации соглашения, будут освобождены от уплаты пошлин, налогов и сборов.В пояснительной записке также говорится, что если из-за непредставления или предоставления недостоверных сведений произошла переплата пенсий и доплат, то Социальный фонд Южной Осетии, по запросу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Волгоградской области, при участии МВД и Генеральной прокуратуры Южной Осетии, организует работу по возврату этих средств в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования РФ в течение месяца с момента получения запроса на указанный банковский счет.
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россия, южная осетия, рф, фонд пенсионного и социального страхования, госдума, социальный фонд
РОССИЯ, ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ, РФ, Фонд пенсионного и социального страхования, Госдума, Социальный фонд
15:22 21.02.2025
 
В Госдуму внесли протокол к соглашению между РФ и Южной Осетией о пенсиях

В Госдуму внесли на ратификацию протокол к соглашению с Южной Осетией о пенсиях

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ передало в Государственную Думу на ратификацию протокол, вносящий изменения в соглашение с Южной Осетией о пенсионном обеспечении российских граждан, постоянно проживающих на территории республики. Текст документа опубликован в электронной базе данных Госдумы.
"Ратифицировать протокол о внесении изменений в Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Южная Осетия, от 25 ноября 2016 г., подписанный в городе Москве 4 октября 2024 года", - сказано в документе.
В пояснительной записке к документу подчеркивается, что остается актуальной проблема возврата в Южной Осетии излишне выплаченных пенсионных средств, возникших из-за несвоевременного уведомления о смерти пенсионеров. С 2016 по 30 сентября 2024 года общая сумма переплат составила 37,76 млн рублей, из которых 37,73 млн рублей – это переплаты пенсий, а 30 тысяч рублей – доплаты к ним.
Предлагаемые изменения предусматривают, что югоосетинская сторона должна будет возвращать излишне полученные родственниками умерших пенсионеров суммы пенсий и доплат, если информация о смерти не была предоставлена вовремя. В дальнейшем появится возможность взыскания этих средств с виновных лиц в порядке регресса. Также будет закреплена возможность заключения межведомственных соглашений, в том числе в электронном формате.
Кроме того, поправки направлены на обеспечение конфиденциальности обмениваемой информации и беспрепятственное перемещение через границу грузов, необходимых для выполнения обязательств российской стороной в рамках соглашения. Российские специалисты, работающие на территории Южной Осетии в рамках реализации соглашения, будут освобождены от уплаты пошлин, налогов и сборов.
В пояснительной записке также говорится, что если из-за непредставления или предоставления недостоверных сведений произошла переплата пенсий и доплат, то Социальный фонд Южной Осетии, по запросу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Волгоградской области, при участии МВД и Генеральной прокуратуры Южной Осетии, организует работу по возврату этих средств в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования РФ в течение месяца с момента получения запроса на указанный банковский счет.
Трудовая книжка, пенсионное удостоверение. - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
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РОССИЯЮЖНАЯ ОСЕТИЯРФФонд пенсионного и социального страхованияГосдумаСоциальный фонд
 
 
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