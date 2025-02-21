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В Кремле ответили на вопрос о "тайных" переговорах России и США в Швейцарии

В Кремле ответили на вопрос о "тайных" переговорах России и США в Швейцарии - 21.02.2025, ПРАЙМ

В Кремле ответили на вопрос о "тайных" переговорах России и США в Швейцарии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о якобы прошедших "тайных" переговорах России и США в Швейцарии по... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T12:48+0300

2025-02-21T12:48+0300

2025-02-21T13:04+0300

политика

россия

кремль

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о якобы прошедших "тайных" переговорах России и США в Швейцарии по вопросу Украины. "Я не могу ответить на этот вопрос, я не располагаю такой информацией", - сказал Песков журналистам, комментируя информацию о том, что представители США и России якобы "тайно" встречались в Швейцарии и вели неофициальные переговоры по вопросу Украины. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности совместно решать проблемы и о подготовке новых встреч. Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг вопросов, которые необходимо решить перед встречей глав государств.

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россия, кремль, дмитрий песков