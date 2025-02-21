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Песков анонсировал телефонный разговор Путина с Си Цзиньпином

Песков анонсировал телефонный разговор Путина с Си Цзиньпином - 21.02.2025, ПРАЙМ

Песков анонсировал телефонный разговор Путина с Си Цзиньпином

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал телефонный разговор лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина, в ходе которого глава... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T14:15+0300

2025-02-21T14:15+0300

2025-02-21T14:28+0300

политика

дмитрий песков

владимир путин

си цзиньпин

телефонный разговор

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал телефонный разговор лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина, в ходе которого глава российского государства, как ожидается, проинформирует своего коллегу о прошедших российско-американских переговорах.Путин ранее сообщил, что в самое ближайшее время проинформирует партнеров в рамках БРИКС о результатах российско-американских переговоров."Стоит", - сказал Песков журналистам на вопрос, стоит ли ожидать телефонного разговора с Си Цзиньпином.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности совместно решать проблемы и о подготовке новых встреч.Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг вопросов, которые необходимо решить перед встречей глав государств.

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дмитрий песков, владимир путин, си цзиньпин, телефонный разговор