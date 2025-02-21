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"Лишь небольшой круг". Reuters рассказало о тайных контактах России и США - 21.02.2025, ПРАЙМ
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"Лишь небольшой круг". Reuters рассказало о тайных контактах России и США
"Лишь небольшой круг". Reuters рассказало о тайных контактах России и США - 21.02.2025, ПРАЙМ
"Лишь небольшой круг". Reuters рассказало о тайных контактах России и США
Представители Соединенных Штатов и Российской Федерации в последние месяцы тайно встречались в Швейцарии для неофициальных обсуждений ситуации на Украине,... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T15:53+0300
2025-02-21T15:55+0300
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Представители Соединенных Штатов и Российской Федерации в последние месяцы тайно встречались в Швейцарии для неофициальных обсуждений ситуации на Украине, утверждается в материале информагентства Reuters.Как сообщает информагентство, один из последних тайных контактов состоялся на прошлой неделе во время Мюнхенской конференции по безопасности, а еще одна негласная встреча прошла в швейцарской Женеве.Альтернативный канал связи между Вашингтоном и Москвой начал работать сразу же после победы Трампа на выборах 5 ноября, говорится в статье Reuters. Также рассказывается, что переговорщиками с обеих сторон выступают отставные дипломаты и силовики. "Лишь небольшой круг советников Трампа был в курсе этих контактов", - отмечается в материале.Что же касается целей этих тайных контактов, то по этому поводу Reuter выдает лишь самую общую информацию, как например, "улучшение коммуникации и обсуждение идей". Что, в общем, понятно - даже одно из самых известных информагентств мира не может знать всего. При этом приводится мнение одного из участников этих негласных встреч, который охарактеризовал контакты в Швейцарии как "дискуссии второго уровня", что в переводе с дипломатического означает неофициальный диалог, который в большей степени нацелен на улучшение коммуникации и обмен идеями, чем на выработку конкретных предложений.
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россия, сша, контакты, экспертное мнение
Политика, РОССИЯ, США, контакты, экспертное мнение
15:53 21.02.2025 (обновлено: 15:55 21.02.2025)
 
"Лишь небольшой круг". Reuters рассказало о тайных контактах России и США

Reuters: представители США и России тайно вели переговоры по Украине в Швейцарии

© fotolia.com / PXWЦюрих, Швейцария
Цюрих, Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© fotolia.com / PXW
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Представители Соединенных Штатов и Российской Федерации в последние месяцы тайно встречались в Швейцарии для неофициальных обсуждений ситуации на Украине, утверждается в материале информагентства Reuters.
Как сообщает информагентство, один из последних тайных контактов состоялся на прошлой неделе во время Мюнхенской конференции по безопасности, а еще одна негласная встреча прошла в швейцарской Женеве.
Альтернативный канал связи между Вашингтоном и Москвой начал работать сразу же после победы Трампа на выборах 5 ноября, говорится в статье Reuters. Также рассказывается, что переговорщиками с обеих сторон выступают отставные дипломаты и силовики.
"Лишь небольшой круг советников Трампа был в курсе этих контактов", - отмечается в материале.
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Что же касается целей этих тайных контактов, то по этому поводу Reuter выдает лишь самую общую информацию, как например, "улучшение коммуникации и обсуждение идей". Что, в общем, понятно - даже одно из самых известных информагентств мира не может знать всего.
При этом приводится мнение одного из участников этих негласных встреч, который охарактеризовал контакты в Швейцарии как "дискуссии второго уровня", что в переводе с дипломатического означает неофициальный диалог, который в большей степени нацелен на улучшение коммуникации и обмен идеями, чем на выработку конкретных предложений.
 
ПолитикаРОССИЯСШАконтактыэкспертное мнение
 
 
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