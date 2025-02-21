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Трамп заявил о "картах в рукаве" Зеленского для переговоров с Россией
Трамп заявил о "картах в рукаве" Зеленского для переговоров с Россией - 21.02.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил о "картах в рукаве" Зеленского для переговоров с Россией
У Владимира Зеленского нет "карт в рукаве" для переговоров с РФ, заявил в интервью Fox News radio президент США Дональд Трамп. | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T19:20+0300
2025-02-21T19:20+0300
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политика
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НЬЮ-ЙОРК, 21 фев – ПРАЙМ. У Владимира Зеленского нет "карт в рукаве" для переговоров с РФ, заявил в интервью Fox News radio президент США Дональд Трамп. "Я наблюдал за ним в течение многих лет, и я наблюдал, как он ведет переговоры, не имея карт в рукаве. У него нет карт в рукаве", – сказал Трамп .Вместе с тем Трамп в пятницу заявил, что Владимир Зеленский "не так уж важен" для присутствия на встречах по мирному урегулированию конфликта на Украине."Он (Зеленский - прим. ред.) жалуется, что его нет на встрече, которую мы проводим с Саудовской Аравией, пытаясь выступить посредником. Ну, он был на встречах в течение трех лет с президентом, который не знал, что, черт возьми, он делает (предыдущий президент США Джо Байден - прим. ред.). Он был на встречах в течение трех лет, и ничего не было достигнуто. Так что я не думаю, что он важен для присутствия на встречах, если честно. Он присутствовал на них в течение трех лет", - сказал глава Белого дома.Также он заявил: "Когда Зеленский сказал, что его не пригласили на встречу, то это не было приоритетом, потому что он очень плохо проявил себя в роли переговорщика".
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дональд трамп, владимир зеленский, переговоры, урегулирование
Политика, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, переговоры, урегулирование
Трамп заявил о "картах в рукаве" Зеленского для переговоров с Россией
Трамп: у Зеленского нет "карт в рукаве" для переговоров с Россией
НЬЮ-ЙОРК, 21 фев – ПРАЙМ. У Владимира Зеленского нет "карт в рукаве" для переговоров с РФ, заявил в интервью Fox News radio президент США Дональд Трамп.
"Я наблюдал за ним в течение многих лет, и я наблюдал, как он ведет переговоры, не имея карт в рукаве. У него нет карт в рукаве", – сказал Трамп .
Вместе с тем Трамп в пятницу заявил, что Владимир Зеленский "не так уж важен" для присутствия на встречах по мирному урегулированию конфликта на Украине.
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"Он (Зеленский - прим. ред.) жалуется, что его нет на встрече, которую мы проводим с Саудовской Аравией, пытаясь выступить посредником. Ну, он был на встречах в течение трех лет с президентом, который не знал, что, черт возьми, он делает (предыдущий президент США Джо Байден - прим. ред.). Он был на встречах в течение трех лет, и ничего не было достигнуто. Так что я не думаю, что он важен для присутствия на встречах, если честно. Он присутствовал на них в течение трех лет", - сказал глава Белого дома.
Также он заявил: "Когда Зеленский сказал, что его не пригласили на встречу, то это не было приоритетом, потому что он очень плохо проявил себя в роли переговорщика".